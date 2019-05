W weekend Orange Warsaw Festival. Zmiany w ruchu i zakazy parkowania

Informacje

W najbliższy weekend na Służewcu odbędzie się Orange Warsaw Festival. Organizacja imprezy wiąże się z koniecznością wprowadzenia zakazów parkowania na okolicznych ulicach. Uczestnicy festiwalu będą mogli za darmo korzystać z komunikacji miejskiej.

Przez dwa dni na Torze Służewiec występować będą gwiazdy polskiej i światowej muzyki. W tym roku swoje koncerty zagrają między innymi Miley Cyrus, Rita Ora, Solange, Marshmello, Qebonafide, Miles Kane, Otsochodzi czy Łona, Webber & The Pimps.

Koncerty odbędą się w piątek i sobotę. Na teren imprezy będzie można wejść od godziny 15. Zamknięcie planowane jest na 2.30.

Utrudnienia dla mieszkańców zaczęły się jednak wcześniej.

Zakazy parkowania

Już w środę nad ranem zaczął obowiązywać zakaz zatrzymywania się na dwóch ulicach. Kierowcy nie będą mogli zostawiać aut w alei Wyścigowej, na odcinku od ulicy Pallutha do bram wjazdowych na Tor Służewiec. Podobnie będzie na Rzymowskiego w rejonie Pallutha.

Zakaz będzie obowiązywał do niedzieli, 2 czerwca, do godziny 10. Jego złamanie będzie wiązało się z odholowaniem pojazdu na koszt właściciela.

Zmiany w rejonie Toru Służewiec

W piątek, sobotę oraz w nocy z soboty na niedzielę kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu w rejonie Toru Służewiec.

Od godziny 13 do 3 w nocy kierowcy nie będą mogli skręcić z Puławskiej w aleję Wyścigową oraz pojechać z ulicy Pallutha w aleję Wyścigową w kierunku Puławskiej.

Od godziny 15 do 3 w nocy prawy pas jezdni Puławskiej w kierunku Piaseczna zmieni się w tymczasowy parking Kiss&Ride.

Darmowa komunikacja i specjalne autobusy

Uczestnicy festiwalu będą mogli za darmo korzystać z komunikacji miejskiej w pierwszej strefie biletowej. Będą do tego uprawnieni od piątku do godziny 4 w niedzielę. Jak informuje ratusz, do przejazdu upoważniać będzie opaska festiwalowa na nadgarstku podróżnego, zawierająca datę wydarzenia.

Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dwie specjalne linie autobusowe, które ułatwią dojazd na koncerty. Autobusy linii 300 będą kursowały w godzinach 14.30-23, na trasie: Metro Wilanowska - aleja Wilanowska - Puławska - Wyścigi. Do godziny 20.30 będą jeździły co 10 minut, później co 15-20.

Natomiast w nocy, od około 23 na ulice wyjadą autobusy linii "DO METRA". Ich jednokierunkowa trasa będzie wiodła od przystanku Wyścigi ulicami: Puławską - Romera - Surowieckiego - aleją KEN do Metra Ursynów. Ostatni kurs ma być zsynchronizowany z ostatnim kursem pociągów metra.

Ratusz zapowiada też, że częściej będzie kursowało metro. "W noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę podziemna kolej będzie kursowała co 7-8 minut do godziny 3.15" - czytamy w komunikacie. W weekend przez całą noc czynne będą też trzy parkingi P+R: Metro Wilanowska, Metro Stokłosy, Metro Ursynów.

