Zakazy parkowania, zamknięte ulice, komunikacja miejska na objazdach, zmiany na Lotnisku Chopina. W poniedziałek rozpoczynają się utrudnienia związane z konferencją bliskowschodnią.

Dla warszawiaków szykuje się kilka trudnych dni. Od poniedziałku do piątku w rejonie hoteli, w których zatrzymają się delegacje, zostaną wprowadzone duże zmiany w parkowaniu. Na wielu ulicach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania, dotyczący także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodników, wraz z tablicą informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Dodatkowo w środę ograniczenia w ruchu i parkowaniu pojawią się w okolicy Starego Miasta i Stadionu Narodowego.

Służby będą mogły też operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu innych ulic. Komunikacja miejska będzie wtedy kierowana na objazdy najbliższymi przejezdnymi ulicami. Utrudnienia dotkną także pieszych. Niedostępny będzie plac Zamkowy.

Od poniedziałku, 11 lutego, od godziny 20.00 do piątku, 15 lutego, do godziny 8.00, wyłączone z parkowania będą:

- Emilii Plater na odcinku od Alej Jerozolimskich do Nowogrodzkiej,

- Nowogrodzka na odcinku od Emilii Plater do Chałubińskiego (po stronie hotelu; wraz z parkingiem przed hotelem).

Od wtorku, 12 lutego, od godziny 20.00 do piątku, 15 lutego, do godziny 8.00, wyłączone z parkowania będą:

- Belwederska na odcinku od drogi wewnętrznej za hotelem do Spacerowej

- Spacerowa na odcinku od Belwederskiej do drogi wewnętrznej za hotelem (tylko po stronie hotelu), Prusa (po stronie hotelu),

- Konopnickiej na odcinku od Prusa do parkingu (po stronie hotelu),

- jezdnia prowadząca z Wiejskiej na plac Trzech Krzyży,

- Emilii Plater na odcinku od Śliskiej do Siennej,

- Śliska,

- Sienna na odcinku od Sosnowej do Emilii Plater,

- Sosnowa na odcinku od Śliskiej do Siennej,

- Karowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Browarnej,

- Krakowskie Przedmieście na odcinku od Królewskiej do Miodowej (wraz z parkingiem przed hotelem),

- Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingiem przed hotelem),

- plac Piłsudskiego na odcinku od Tokarzewskiego-Karaszewicza do Ossolińskich,

- Ossolińskich,

- Królewska na odcinku od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia (wraz z parkingiem przed hotelem).

W środę, 13 lutego, od godziny 0.01 do 24.00 wyłączone z parkowania będą:

- plac Zamkowy (wraz z tak zwanym dziedzińcem trójkątnym i placem przed kościołem świętej Anny),

- Miodowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Senatorskiej,

- Podwale na odcinku od Senatorskiej do Kapitulnej,

- Senatorska na odcinku od Miodowej do Podwale,

- Kapitulna,

- Piekarska,

- Piwna na odcinku od placu Zamkowego do Zapiecek,

- Świętojańska na odcinku od placu Zamkowego do Zapiecek,

- Dziekania,

- Kanonia,

- Jezuicka,

- Celna,

- Brzozowa,

- Mostowa na odcinku od Starej do Boleść,

- Boleść,

- Grodzka,

- Nowy Zjazd,

- Bugaj,

- Wybrzeże Gdańskie na odcinku od Boleść do Grodzkiej (po stronie Zamku Królewskiego),

- parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (pomiędzy Grodzką a Nowy Zjazd),

- ślimaki zjazdowe mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Od środy, 13 lutego, od godziny 22.00 do czwartku, 14 lutego, do godziny 22.00 wyłączone z parkowania będą:

- Wybrzeże Szczecińskie na odcinku od mostu Józefa Poniatowskiego do mostu Świętokrzyskiego,

- aleja Józefa Poniatowskiego (do łącznicy zjazdowej na Wał Miedzeszyński),

- Jakubowska od Wał Miedzeszyński do Łotewskiej.

Od środy, 13 lutego, od godz. 6.00 do czwartku, 14 lutego, do godz. 6.00 zamknięty dla ruchu samochodów oraz pieszych będzie plac Zamkowy (wraz z Dziedzińcem Trójkątnym i placem przed kościołem św. Anny).

Ponadto, 13 i 14 lutego w Śródmieściu, na Mokotowie, Ochocie i Pradze Południe będzie obowiązywał zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych.

"Na terenie objętym obostrzeniami nie wolno transportować materiałów: wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych (...). Obowiązywać także będzie zakaz ruchu pojazdami nienormatywnymi" - informuje w komunikacie urząd wojewódzki.

Zmiany na lotnisku

Konferencja będzie wiązała się także ze zmianami dla pasażerów korzystających z Lotniska Chopina. Tymczasowo przywrócona zostanie wyrywkowa kontrola graniczna dokumentów w strefie Schengen.

"Z uwagi na możliwe utrudnienia w dojeździe zwracamy się z uprzejmą prośbą o zarezerwowanie sobie więcej czasu na dojazd do lotniska oraz doradzamy wybrać trasę dojazdu od strony Południowej Obwodnicy Warszawy (węzeł "Lotnisko") lub od Ursynowa, ulicą Poleczki. W przypadku dojazdu środkami komunikacji zbiorowej sugerujemy skorzystanie z pociągu (SKM linie S2 i S3 oraz Koleje Mazowieckie – RL)" - ostrzega Lotnisko Chopina.

W rejonie portu zakazy postoju i parkowania są tymczasowo ustawiane w miejscach, gdzie na co dzień można parkować. Jak tłumaczą przedstawiciele lotniska, dotyczy to szczególnie uliczek i miejsc wokół portu. Postawione tam auta mogą zostać odholowane.

Konferencja bliskowschodnia

W styczniu Departament Stanu USA i polskie MSZ poinformowały, że w lutym w Warszawie odbędzie się konferencja w sprawie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Wcześniej konferencję zapowiedział w rozmowie ze stacją Fox News sekretarz stanu USA Mike Pompeo, który mówił, że szczególna uwaga zostanie poświęcona wpływom Iranu na Bliskim Wschodzie.

Udział w polsko-amerykańskiej konferencji zapowiedział m.in. premier Izraela Benjamin Netanjahu. Do Warszawy mają także przyjechać przedstawiciele niektórych państw europejskich i regionu Zatoki Perskiej.

