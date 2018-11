W środę w Warszawie zawyją syreny

Informacje

W środę zawyją syreny fot. archiwum

W Warszawie i całym województwie mazowieckim w środę zawyją syreny alarmowe. Z kolei na terenie powiatu piaseczyńskiego przez trzy dni prowadzone będą ćwiczenia ANAKONDA-18. Wojsko i służby będą trenowały przyjmowanie ewakuowanych mieszkańców.

Syreny będzie można usłyszeć między godziną 9 a 14. Modulowany sygnał syren będzie trwał trzy minuty. Alarm zakończy się przez nadanie sygnału odwołania alarmu, czyli trzyminutowego sygnału ciągłego. Jak informują urzędnicy ćwiczenie ma na celu sprawdzenie systemu ostrzegania i alarmowania ludności.

"W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności" - informuje mazowiecki urząd wojewódzki.

ANAKONDA-18 w Piasecznie

Trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszy ćwiczeniu RENEGADE– SAREX 18/II, organizowanemu przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Mieszkańcy Piaseczna i jego okolic muszą przygotować się na możliwe utrudnienia związane z ćwiczeniami ANAKONDA-18. Rozpoczną się one w środę i potrwają do piątku. "Powiat Piaseczyński będzie realizowali zespół przedsięwzięć związanych z ćwiczebnym przyjęciem ewakuowanej ludności" – zapowiada policja. To dlatego, że został on wybrany do organizacji epizodu praktycznego o nazwie: "Ewakuacja ludności z powiatów zagrożonych działaniami militarnymi na terenie województwa mazowieckiego".

Należy spodziewać się, że na terenie miasta pojawią się żołnierze, z którymi współpracować będą służby porządkowe i ratunkowe. Jak zapowiada Jarosław Sawicki z KRP w Piasecznie, jednym w punktów, w którym będą odbywały się ćwiczenia jest ulica Kościelna i rejon kościoła św. Anny.

W czwartek przed południem policjanci i strażacy wezmą udział w ćwiczeniu z ochrony przeciwpożarowej w szpitalu św. Anny w Piasecznie. W planach jest ewakuacja jednego ze skrzydeł placówki.

- Będą tu duże siły i środki, będzie użyty sygnał alarmowy. Z racji tego, że są to ćwiczenia, nie możemy uprzedzać o ich szczegółach. Musimy zachować ich dynamikę - zastrzega Sawicki. I dodaje, że są to największe ćwiczenia tego typu organizowane w tym roku. Jak czytamy na stronie piaseczyńskiej komendy, są one sprawdzianem możliwości współdziałania kluczowych organów dowodzenia Sił Zbrojnych RP z układem pozamilitarnym i wybranymi elementami struktur dowodzenia NATO.

