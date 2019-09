"W sobotę ścieki przestaną wpływać do Wisły"

Informacje



- Most pontonowy, na którym zostaną ułożone rury do przesyłu ścieków do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie gotowy będzie we wtorek, a cała konstrukcja w sobotę i wtedy ścieki przestaną spływać do Wisły - zadeklarowała w niedzielę wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

- Na chwilę obecną określamy, że sobota to jest ten dzień, kiedy osiągnięta będzie pełna funkcjonalność konstrukcji zastępczej (rurociągu położonego na moście pontonowym - red.) i tym samym w sobotę ścieki przestaną spływać do Wisły - powiedziała dziennikarzom Moskwa.

Wiceminister poinformowała, że obecnie wojsko ma wszystkie niezbędne elementy do zbudowania mostu pontonowego, a jego budowa ma się zakończyć do wtorku do godziny 14.

Moskwa stwierdziła, że Wody Polskie przygotowują pozostałe elementy do posadowienia na moście.

- Mamy w tym momencie część rurociągu, pozostała jest w trakcie produkcji, to jest praca ciągła na dwóch liniach. W firmie, która go buduje przestawiona jest cała produkcja na nasze potrzeby. Pozyskaliśmy też dużą część rurociągu od KGHM. Mamy też pompy - poinformowała wiceminister.

Dodała, że pierwsza nitka na moście zostanie uruchomiona już w czwartek.

MPWiK: woda w normie

Działania mają związek z awarią dwóch kolektorów ściekowych, do której doszło w połowie tygodnia. We wtorek zawiodła pierwsza rura, dzień później zepsuła się druga. Miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podjęło decyzję o zrzucie surowych nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy wprost do Wisły. Do rzeki trafia trzy tysiące litrów nieczystości na sekundę.

Miasto cały czas zapewniało, że woda w kranach jest zdatna do picia - ujęcie znajdujące się pod dnem Wisły jest powyżej punktu zrzutu.

Potwierdzają to wyniki badań MPWiK z soboty, które opublikowali na swojej stronie internetowej wodociągowcy. Potwierdzają one, że jakość wody dostarczanej warszawiakom spełnia określone wymogi.

Badania dotyczą obydwu stacji uzdatniania wody MPWiK - SUW "Filtry" i SUW "Praga". Zgodnie z wynikami, pod względem żadnego z parametrów (coli, Ecoli, mętności i odczynu PH) woda nie przekracza obowiązujących norm.

Jak zapewniło MPWiK, parametry warszawskiej kranówki są stale kontrolowane na każdym etapie uzdatniania oraz bezpośrednio w sieci miejskiej. "MPWiK posiada własne akredytowane laboratoria, w których rocznie jest wykonywanych około 170 tys. badań wody" - podała spółka.

Sanepid też kontroluje

Kontrole jakości wody w Warszawie prowadzi także sanepid, którego komunikat z soboty przedsiębiorstwo dołączyło do informacji na swojej stronie. Jak czytamy w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Jadwigi Mędelewskiej: "Woda w sieci wodociągu warszawskiego jest bezpieczna i nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców". Przebadane próbki pobrano w piątek.

Jednocześnie Mędelewska przypomniała, aby nie stosować wody z Wisły do pojenia zwierząt, podlewania warzyw, trawy ani do innych celów gospodarczych. Inspektor wskazała, aby unikać bezpośredniego kontaktu z wodą i nie łowić ryb od miejsca zrzutu ścieków (na wysokości Mostu Marii Skłodowskiej Curie / Północnego) w kierunku północnym.

"Ponadto PPIS Warszawie informuje, iż badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi będą kontynuowane, a informacja o ich wynikach będzie na bieżąco przekazywana" - zapewniono w komunikacie.

Ozonowanie ścieków

Zakład "Czajka" oczyszcza ścieki z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i okolicznych gmin, a od 2012 roku także te z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej - Bielan, Bemowa, Żoliborza, Woli, Śródmieścia, Ochoty, Włoch oraz części Mokotowa.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w sobotę, że rozpoczęty został proces ozonowania ścieków. Chodzi o to, aby w ściekach trafiających do Wisły było jak najmniej bakterii i zarazków.

Zdjęcie główne: PAP/Piotr Nowak

kz/PAP/b