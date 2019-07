Informacje

"W sklepie kłócił się o grosz". Łowca głów o Kajetanie P.

W piątek miał zapaść wyrok w sprawie Kajetana P., oskarżonego o brutalne zabójstwo nauczycielki języka włoskiego, jednak przewód sądowy został wznowiony.

Jak wyglądała praca łowcy cieni?

Jeszcze przed podaniem decyzji sądu, o zatrzymaniu P. mówił jeden z łowców głów.

- W momencie wydania listu gończego, w sposób formalny, ze względu na miejsce zameldowania (Kajetan P. pochodzi z Poznania- red.), zespół z Poznania włączył się czynnie w poszukiwania. Było to kilka dni po zabójstwie - powiedział.



Funkcjonariusze szybko ustalili, że P. z Warszawy przyjechał pociągiem do Poznania. - Był to pociąg do Zielonej Góry. Nie byliśmy pewni, czy wysiadł na dworcu w Poznaniu i zaczęła się żmudna praca - wspominał.



Kilkunastu funkcjonariuszy przeglądało dziesiątki godzin nagrań z monitoringu. - Pracę rozpoczęliśmy od przeglądania monitoringu z dworca głównego w Poznaniu oraz pobliskiego centrum handlowego. I tak naprawdę, po wielu godzinach nastąpił przełom - powiedział.



Na monitoringu zobaczyli P. i zaczęli podążać jego śladem.

Kłócił się o grosz

- Kajetan, wychodząc z pociągu, udał się w kierunku ulicy Matyi, a następnie od drugiej strony wszedł do centrum handlowego. I właśnie w tym centrum handlowym, jak udało nam się ustalić, zmienił wygląd - opisał funkcjonariusz.



Kajetan P. kupił okulary, zmienił ubranie, poszedł też na zakupy do sklepu spożywczego.



- Udało nam się ze szczegółami ustalić, co zakupił. Udało nam się ustalić też, że jest bardzo oszczędnym człowiekiem, w jednym sklepie wykłócał się nawet o jeden grosz, w sklepie spożywczym dokonywał zakupów najpotrzebniejszych rzeczy, najtańszych. Wiedzieliśmy od jego znajomych, że jest osobą oszczędną oraz osobą, która może bez specjalnego sprzętu przetrwać na przykład w Wielkopolskim Parku Narodowym kilka dni - mówił.



O zmianie wyglądu Kajetana P. wiedzieli tylko oni. - Na późniejszym etapie bardzo nam to pomogło w jego identyfikacji, bo spływało do nas bardzo dużo informacji od ludzi, którzy widzieli Kajetana w różnych miejscach. Tak naprawdę dzięki temu, że tylko my znaliśmy szczegóły jego ubioru, mogliśmy weryfikować, które informacje są prawdziwe, a które nie - relacjonował.

