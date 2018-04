W sklepie i na przystanku. 100 tysięcy wierszy w 200 punktach Warszawy

Informacje

Osiedlowe sklepy, kawiarnie, zakłady usługowe, przystanki autobusowe, kluby w całej Warszawie - w takich miejscach prezentowana będzie poezja podczas tegorocznej akcji "Wiersze w mieście", która rozpocznie się 3 kwietnia.



Tegoroczna edycja "Wiersze w mieście" jest drugą z kolei i wyewoluowała z organizowanej od 2008 r. kampanii "Wiersze w metrze".

Europejscy poeci

W porównaniu do zeszłego roku "Wiersze w mieście" czterokrotnie zwiększyły zasięg - w kwietniu w Warszawie na różne sposoby promowanych będzie ponad 100 tys. wierszy w przeszło 200 miejscach. Kartki z wydrukami utworów rozdawane będą w różnych punktach miasta - w sklepach spożywczych, księgarniach, kawiarniach, klubach, punktach usługowych, wiersze prezentowane też będą na billboardach i na przystankach autobusowych.

Organizatorzy akcji chcą dotrzeć z poezją do osób, które jej na co dzień nie czytają, dlatego posłużyli się hasłami i sposobami dotarcia do odbiorców znanymi z promocji masowych produktów.

Autorami wierszy jest 18 europejskich poetów, a motywem przewodnim prezentowanych utworów będzie wolność. Polskę reprezentować będą utwory Michała Jagiełły.

We współpracy z miastem

Organizatorem projektu "Wiersze w mieście" jest EUNIC Warszawa, czyli Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej w Warszawie. Instytuty zrzeszone w EUNIC stawiają sobie za zadanie wspólne działania instytucji kulturalnych, wymianę doświadczeń i umiejętności oraz współpracę z lokalnymi partnerami (w tym organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury) oraz Komisją Europejską.

Przedsięwzięcie "Wiersze w mieście" współorganizowane jest przez Miasto Stołeczne Warszawa. Tegoroczna akcja zakończy się 30 kwietnia.

