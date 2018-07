W pustostanie znaleźli akta sądowe i karty do głosowania. Były nadpalone

Informacje

Akta znaleziono pod Ożarowem



W pustostanie na terenie dawnego PGR-u w Ożarowie Mazowieckim znaleziono akta sądu w Wołominie i karty do głosowania. - Znalezisko zostało już zabezpieczone - informuje Komenda Stołeczna Policji.

Stertę nadpalonych akt sądowych znaleźli policjanci w budynku po dawnym PGR w okolicach Ożarowa Mazowieckiego.

Akta z procesów

Według naszych informacji są to akta spraw toczących się przez Sądem Rejonowym w Wołominie. Nie zostały w całości spalone i treść wielu z kart nadal można odczytać. Wynika z nich, że to karty z procesów toczących się w 2004 i 2005 roku właśnie przed tym sądem.

Dodatkowo wśród znalezionych materiałów były również karty do głosowań do Sejmu i Senatu. - Wygląda to tak, jakby ktoś próbował nieumiejętnie spalić te materiały - usłyszeliśmy od jednego z policjantów.

Jak dowiedzieliśmy się w Komendzie Stołecznej Policji, policjanci odkryli nadpalone akta w poniedziałek przed godziną 14.

- Informację w tej sprawie dyżurny komisariatu w Ożarowie Mazowieckim otrzymał od pracownika urzędu miasta około godziny 13.30 - relacjonuje Antoni Rzeczkowski z wydziału prasowego KSP. - Na miejsce, czyli do wskazanego przez pracownika pustostanu, pojechali policjanci, którzy ujawnili dokumenty - dodaje Rzeczkowski.

Wywiezione dwoma busami

Całość została już zabezpieczona. Policja na razie nie chce oceniać, ile dokładnie dokumentów zostało znalezionych. Ma to być jasne po szczegółowych oględzinach. Według naszych informacji dokumentów było jednak bardzo dużo - do ich wywiezienia potrzebne były dwa busy.

- Postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone przez Komendę Powiatową Policji Warszawa-Zachód w kierunku artykułu 276 Kodeksu karnego - dodaje Rzeczkowski. Wspomniany artykuł mówi o niszczeniu dokumentów, za co grozi do dwóch lat więzienia.

