W poniedziałek w "Mordorze" otwarcie nowej ulicy. Wjazd tylko z kartą

Zamknięty przejazd ulicą Suwak Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Tymczasowe przedłużenie ulicy Suwak w "Mordorze" ma być otwarte w poniedziałek po południu - zapowiadają przedstawiciele konsorcjum odpowiadającego za budowę inwestycji. Aby jednak korzystać z przejazdu, potrzebne będą specjalne karty dostępu. Informujemy, kto, jak i kiedy może je uzyskać.



Ulicę zbudowało prywatne konsorcjum Adgar. Stanowi ona przedłużenie ulicy Suwak - do Cybernetyki. Jest tymczasowa, bo docelowa inwestycja "złapała" opóźnienie ze względu na problemy z przekazaniem działki, o czym pisaliśmy szerzej na tvnwarszawa.pl.





Jak zdobyć kartę?

Jak mówiła nam ostatnio przedstawicielka konsorcjum Agnieszka Śliwa, trudno powiedzieć, ile czasu mogą potrwać formalności i dokończenie budowy. Dlatego zdecydowano się otworzyć przejazd tymczasowy, co - zgodnie z zapowiedzią inwestora - ma nastąpić w poniedziałek po południu.

Ulica nie będzie jednak dostępna dla wszystkich, ale tylko dla posiadaczy specjalnych kart dostępu. Te - jak informuje Śliwa - mogą zdobyć mieszkańcy Służewca oraz pracownicy niektórych budynków biurowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Suwak, należących do firm, działających w ramach konsorcjum Adgar.



Karty, jak informuje Śliwa, są wydawane od poniedziałkowego poranka, w recepcji budynku Adgar BIT przy Konstruktorskiej 11, w godzinach 8-18. Aby je uzyskać, trzeba być zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na terenie Służewca, a konkretnie na obszarze wyznaczonym ulicami: Woronicza, Wołoska, Obrzeżna, Bokserska oraz tory linii radomskiej.



Oprócz tego, osoba starająca się o "wejściówkę" musi być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu i uiścić kaucję w wysokości 30 złotych. "Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zwrotu karty dostępu. Nie podlega w przypadku jej zgubienia, zniszczenia lub oddania, przekazania i udostępnienia innej osobie" - informuje przedstawicielka spółki.

Lista dokumentów

Ograniczony ruch

I uprzedza, że zgłaszając się po dostęp należy mieć przy sobie szereg dokumentów. W tym dowód potwierdzający tożsamość, potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy i dowód rejestracyjny pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela), którym wnioskujący planuje korzystać z przejazdu. Natomiast ci, którzy nie są właścicielami lub współwłaścicielami auta, powinny pokazać odpłatną umowę cywilnoprawną lub umowę użyczenia zawartą w formie aktu notarialnego dotyczącą pojazdu.Śliwa nadmienia, że wszystkie procedury "są tożsame z zasadami przyznawania abonamentu upoważniającego do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego"."W przypadku pracowników, karty zostaną wydane wszystkim pracownikom budynków biurowych, należących do Adgar, którzy dojeżdżają do pracy samochodem oraz pracownikom budynku biurowego T-Mobile Office Park, należącego do firmy Starwood" - podaje.

Dlaczego ulica nie jest otwarta dla wszystkich? Jak tłumaczyła nam ostatnio przedstawicielka konsorcjum, tymczasowy przejazd nie odpowiada standardom docelowej drogi. Ma inną nawierzchnię i mniejszą szerokość. - Dlatego też ruch samochodowy na takiej drodze musi być nadzorowany i ograniczony. Bezpieczeństwo kierowców i ich pojazdów, a także konieczność utrzymania drogi w dobrym stanie, zmusza nas do wprowadzenia pewnych ograniczeń - przekonywała.



Informowała też, że konsorcjum zdecydowało się na uruchomienie ruchu jednokierunkowego tylko w komunikacyjnym szczycie: w godzinach porannych - z kierunku południowego w stronę północną; w godzinach popołudniowych: z kierunku północnego w stronę południową.

