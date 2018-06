Informacje

200 nowych latarni dla Parku Praskiego. Jeszcze w tym roku, po raz pierwszy w Warszawie zostanie zastosowane oświetlenie… wykrywające ruch w alejkach.

- W ramach prac w dwóch głównych alejkach parku pojawi się 25 stylizowanych latarni typu Pastorał Warszawski, o wysokości 7 metrów, a w alejkach bocznych 181 latarni parkowych o wysokości 5,5 metra - informuje Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich.

"Unikalne rozwiązanie"

Jak dodaje, system sterujący oświetleniem parku będzie unikalny na skalę miasta. - To tak zwane oświetlenie nadążne, działające w oparciu o dwa stany pracy: stan czuwania, w którym oświetlenie przyciemnia się do określonej mocy oprawy - domyślnie do 60 procent z możliwością dostosowania - oraz stan akcji, czyli rozjaśnienia do 100 procent w chwili wykrycia pieszego - tłumaczy przedstawicielka drogowców.

Innymi słowy: póki w parku jest pusto, lampy oszczędzają energię. Gdy wykryją przechodnia, rozjaśniają się na jakiś czas.

- Potrzebę sygnalizowali mieszkańcy, głosując w budżecie partycypacyjnym na projekt "Rozświetlamy Park Praski". Postanowiliśmy wyjść nie tylko naprzeciw ich sugestiom, ale także mocno rozszerzyć zakres prac - opisuje Gałecka.

Obecnie w Parku Praskim świecą mocno wyeksploatowane latarnie żelbetowe z oprawami rtęciowymi. To technologia, która jest już wycofywana.

Wartość inwestycji to 3 096 327,93 zł. Dodatkowe środki na ten cel przyznała Rada Warszawy.

