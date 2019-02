Informacje

Jesienią zrujnowany dotychczas pałacyk Konopackiego powinien odzyskać dawny blask. Urzędnicy opublikowali zdjęcia dokumentujące przebieg prac w budynku przy Strzeleckiej.

Zanim doszło do modernizacji pałacyku, był on w bardzo złym stanie technicznym. Jednym z największych problemów było zagrzybienie. Na tvnwarszawa.pl wielokrotnie informowaliśmy o tym, co dzieje się z budynkiem. Choć urzędnicy podejmowali różne prace remontowe, mieszkańcy często zastanawiali się, czy nie zmierzają one w kierunku rozbiórki zabytku.

Jesienią 2017 roku miasto podpisało umowę z firmą Budimpol na rewitalizację zabytku. Wartość kontraktu to 8 milionów 788 tysięcy złotych. Jak wówczas podkreślali urzędnicy, jej celem nie jest gruntowna przebudowa. Chodzi o to, by odtworzyć historyczny charakter budynku.

Wzmacniają konstrukcję

Teraz Stołeczny Zarząd Miejskich Inwestycji pokazuje postępy prac przy Strzeleckiej. Na zdjęciach opublikowanych na stronie urzędu widać, że główne prace toczą się obecnie wewnątrz pałacyku.

Robotnicy uporali się już z pracami rozbiórkowymi. Pozbyli się między innymi betonowych posadzek i żelbetowych opasek w piwnicach. W całym budynku zdemontowane zostały też stare okna i drzwi oraz ich ramy.

"Ponadto, skuto wszystkie tynki wewnętrzne, rozebrano klatki schodowe, zrealizowano zalecenia mykologa [specjalisty od grzybów - red.] i dokonano odgrzybienia całego obiektu" - dodają urzędnicy.

Obecnie trwają prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji budynku. Polegają one na podbiciu fundamentów oraz spięcia ścian pałacyku stalowymi ściągami.

Nowa siedziba domu kultury

Koniec remontu planowany jest na wrzesień 2019 roku.

Po renowacji pałacyk będzie filią Domu Kultury TuPraga. W nowych wnętrzach swoją siedzibę będą miały: kawiarnia na około 25 osób, pokój dla matki z dzieckiem, plac zabaw, kącik malucha, klub seniora, pracownia mody i szycia, sala muzyczna, dwie małe sale oraz zaplecze biurowe domu kultury.

Zagospodarowane zostaną cztery kondygnacje budynku: piwnica, parter, pierwsze piętro, strych, a także ogród.

W rejestrze zabytków

Pałacyk Ksawerego Konopackiego został wzniesiony w latach 1861-1866. W 1881 roku dom przeszedł w ręce rosyjskiego generała księcia Agafona Wachwachowa. Następnie został przejęty przez spółki żydowskich przedsiębiorców: Endelmana i Papiernego na skład drewna. W 1924 roku pałacyk został zakupiony przez miasto z przeznaczeniem na cele oświatowe. W czasie II wojny światowej budynek najpierw został przejęty przez SS, a potem przez wojska sowieckie, a po wojnie był budynkiem komunalnym.

Przez lata pojawiały się pomysły zagospodarowania pałacyku. Miały tam powstać między innymi: Muzeum Pragi, Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Muzeum Cudu nad Wisłą czy Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. 18 maja 2005 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków.

