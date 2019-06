W nocy stanął w ogniu, zobacz, jak ma wyglądać

Informacje

To ma być supernowoczesny kompleks połączonych ze sobą wieżowców z hotelami, kawiarniami i bezpośrednim przejściem na stację metra. Przypominamy, jak mają wyglądać wieże, z których jedna w piątek w nocy stanęła w ogniu.

The Warsaw Hub to kompleks budynków biurowych zlokalizowanych w rejonie ulic Towarowej i Siennej. Składa się z trzech wież - dwóch o wysokości 130 metrów ( i to jedna z nich płonęła w piątek) i jednej o wysokości 86 m.

Inwestor, firma Ghelamco, chwaliła się w 2016 roku, że Warsaw Hub to jeden najbardziej nowoczesnych projektów architektonicznych. "Inwestycja wyjdzie daleko poza ramy zwykłego kompleksu biurowców. Będzie sercem sieci i centralnym punktem, w którym zbiegają się i łączą wszystkie potrzeby nowoczesnych, kreatywnych oraz innowacyjnych firm" – napisano w komunikacie prasowym.

Na powierzchni 113 tys. mkw. zaplanowano przestrzenie biurowe, a także centrum konferencyjne oraz 3- i 4-gwiazdkowy hotel. Swoją docelową siedzibę będzie miał tu również projekt The Heart Warsaw, czyli platforma łącząca ponad 100 startupów z bankami i międzynarodowymi korporacjami.

Dostęp do kompleksu będzie możliwy dzięki smartfonom, a parking zostanie wyposażony w system rozpoznawania samochodów, myjnię i stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Będzie też nowoczesny parking rowerowy, z prysznicami, szafkami i stojakami.

Projekt inwestycji powstał w pracowni architektonicznej Andrzeja M. Chołdzyńskiego – autora m.in. stacji centralnego odcinka II linii metra.

Zakończenie budowy kompleksu planowano na 2020 rok.

The Warsaw Hub to kolejny po Warsaw Spire projekt firmy Ghelamco.



ran, kz