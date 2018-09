W niedzielę wielki maraton. Pierwsze utrudnienia od soboty

Informacje



W najbliższą niedzielę - 30 września - ulicami Warszawy przebiegnie jubileuszowy 40. PZU Maraton Warszawski. Jego uczestnicy przebiegną między innymi przez Żoliborz, Śródmieście i Pragę Północ. Obok głównego biegu odbędą się inne - o krótszym dystansie. Mieszkańcy muszą przygotować się na duże zmiany w ruchu. Utrudnienia rozpoczną się już w sobotę.

Maratończycy wystartują w niedzielę o godzinie 9. Bieg potrwa do 16. W czasie maratonu z ruchu samochodowego wyłączonych będzie kilkanaście ulic. Wprowadzone zostaną zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Drogi będą zamykane dla ruchu w miarę przemieszczania się biegaczy.

Trasa biegu

Ruszą zi dalej pobiegną następującymi ulicami:(jezdnia północna),(jezdnia wschodnia od generała Zajączka),(zamknięcie planowane około 8.25), dalej(jezdnia południowa),(jezdnia zachodnia),- ponownie do

Następnie z Konwiktorskiej - Bonifraterską, Międzyparkową, Słomińskiego (jezdnia południowa), Starzyńskiego (jezdnia południowa), mostem Gdańskim (jezdnia południowa; zamknięcie planowane o 8.40). Dalej - Wybrzeżem Helskim i aleją główną Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Z zoo sportowcy pobiegną ulicami: Ratuszowa, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, most Świętokrzyski (jezdnia północna), Zajęcza, Topiel, Herberta, Rozbrat (zamknięcie o 9.06), Górnośląska, Hoene-Wrońskiego i aleją Hopfera wbiegną do Łazienek Królewskich. Z Łazienek wbiegną w Gagarina (bieg jezdnią północną, z zachowaniem przejezdności w dwóch kierunkach na jednym pasie), Belwederską, Alejami Ujazdowskimi (jezdnia wschodnia od placu Na Rozdrożu; zamknięcie o 9.09) dobiegną do placu Trzech Krzyży (jezdnia wschodnia).

Z placu Trzech Krzyży ruszą Nowym Światem przez rondo de Gaulle’a do Krakowskiego Przedmieścia. Potem skręcą w Miodową, przez plac Krasińskich, Bonifraterską, Muranowską (jezdnia północna), generała Andersa, Mickiewicza (jezdnia wschodnia od gen. Zajączka) - przez plac Wilsona do Rudzkiej, Lektykarskiej, Podleśnej, Gwiaździstej do Wybrzeża Gdyńskiego (jezdnia zachodnia).

Dalej uczestnicy pobiegną: Krajewskiego, Zakroczymską, Konwiktorską, Bonifraterską, Międzyparkową, Słomińskiego (jezdnia południowa), przez most Gdański (jezdnia południowa), Starzyńskiego (jezdnia południowa), Namysłowską, Ratuszową do Wybrzeża Helskiego i Szczecińskiego. Potem przebiegną przez Okrzei, Jagiellońską, Zamoyskiego, Sokolą, Wybrzeże Szczecińskie (jezdnia wschodnia) do mostu Świętokrzyskiego (jezdnia północna; zamknięcie planowane o 8.50).

Z mostu wbiegną w Zajęczą, Dobrą (zamknięcie o 10.27), Karową, Wybrzeże Kościuszkowskie (jezdnia zachodnia) i Wybrzeże Gdańskie (jezdnia zachodnia).

Meta biegu zlokalizowana będzie na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Z uwagi na organizację maratonu, już od soboty (29 września), od godziny 21 do niedzieli (30 września) do 20.30 zamknięta dla ruchu będzie zachodnia jezdnia Wisłostrady, na odcinku od Krasińskiego do Grodzkiej. Również od soboty, od godziny 20 do niedzieli, do 15.30 zamknięta dla ruchu będzie Konwiktorska.

Trasa 40. PZU Maratonu Warszawskiego fot. Fundacja Maraton Warszawski

Dodatkowe biegi

Dystans maratoński to nie wszystko. Głównemu biegowi będzie towarzyszył bieg na pięć kilometrów - T-Mobile Bieg na Piątkę, którego ambasadorem został Robert Korzeniowski. Uczestnicy wystartują o godzinie 9.30 z Konwiktorskiej. Dalej przebiegną: Muranowską, generała Andersa, Mickiewicza, placem Wilsona, Krasińskiego i dalej Wisłostradą do mety na wysokości Sanguszki.

Dodatkowo, w przeddzień wielkiego biegu, przed Pałacem Kultury i Nauki, najmłodsi amatorzy sportu wezmą udział w Mini Maratonie Niepodległości na dystansach od 100 do 1918 metrów.

Jubileuszowa edycja

W tym roku PZU Maraton ma swoją jubileuszową - 40. odsłonę. Dlatego bieg ma nawiązywać do historii i tradycji imprezy. "Ciekawostką jest, że we wszystkich dotychczasowych edycjach biegacze pokonali aż 3 753 290 kilometrów! Wśród startujących najwięcej było osób o imionach: Andrzej, Piotr i Krzysztof, a wśród kobiet prym wiodły Anny i Katarzyny" - czytamy w komunikacie prasowym stołecznego ratusza.

"Jubileuszowa trasa nie zawiedzie nawet najbardziej wymagających sportowców" - przekonują urzędnicy. "Jest bardzo urozmaicona, a biegacze poruszać się będą po reprezentacyjnych częściach stolicy. Na trasie nie zabraknie również punktów do kibicowania z wyjątkowymi atrakcjami zagrzewającymi do walki z dystansem i własnymi słabościami" - dodają.

- Maraton warszawski przez te wszystkie lata elektryzował. Różna była liczba uczestników, ale misja się nie zmienia - jest to wydarzenie, które sprawia, że wiele osób o nim usłyszy i pomyśli, że może kiedyś pokona ten królewski dystans. Zaczną trenować i staną się przez to zdrowsi. To tak naprawdę wielkie społeczne wydarzenie - powiedział dyrektor Maratonu Warszawskiego Marek Tronina.

Organizatorzy spodziewają się, że w 40. PZU Maratonie Warszawskim wystartuje około ośmiu tysięcy osób, a dodatkowe cztery tysiące weźmie udział w biegach towarzyszących.

Tak wyglądała ubiegłoroczna edycja PZU Maratonu Warszawskiego:

