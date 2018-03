Informacje

Około 13 tysięcy osób weźmie udział w 13. PZU Półmaratonie Warszawskim, który zaplanowany jest na niedzielę. Jak ocenił dyrektor imprezy Marek Tronina, "trzynastka" to dobry numer, a tegoroczna edycja biegu ze startem przy stadionie Polonii i metą na Wisłostradzie kumuluje wiele ciekawych liczb.

Do udziału w rywalizacji na dystansie 21 kilometrów i 97 metrów zapisało się dotychczas ponad 15,5 tysiąca osób. O organizatorzy nadali 14 500 numerów startowych (by go dostać, trzeba się zapisać i wnieść opłatę startową) - poinformowało w sobotę po południu biuro zawodów. - Być może padnie rekord frekwencji, ale najważniejsza jest liczba osób, jaka dociera do mety i sięga po medal. Trzy lata temu było to rekordowe 12 958. Podejrzewam, że tym razem będzie to około 12 700 - powiedział Tronina.

Dodał, że istotna w nadchodzącej edycja jest również suma zebranych środków na cele charytatywne. Dzięki akcji #biegamdobrze zgromadzono 670 tysięcy złotych, które zostaną przekazane na pomoc potrzebującym dzieciom, osobom chorym na raka oraz zwierzętom.

W biegu organizacji pomagać będzie 1250 wolontariuszy, z których najmłodszy ma 9 lat, a najstarszy 69 lat.

Trudności dla zawodników

Start półmaratonu zaplanowano na godzinę 10 przed stadionem Polonii. Trasa wiedzie ulicą Mickiewicza do Placu Wilsona, w dół do Wybrzeża Gdyńskiego, a następnie Mostem Gdańskim aż do ul. Namysłowskiej. Uczestnicy pobiegną przez Pragę w stronę Stadionu Narodowego, a Mostem Świętokrzyskim wrócą na lewy brzeg Wisły, aby Powiślem kierować się do Parku Agrykola. Ostatnie 5 km wiedzie Wisłostradą mety do zlokalizowanej u podnóża Starówki, przy Multimedialnym Parku Fontann.

- Najtrudniej będzie na początku, bo po starcie uczestników czeka podbieg na wiadukt ulicy Mickiewicza. Potem w dół na Wisłostradę, ale chwilę później znów podbieg na Most Gdański. Dalej już tylko długie, proste odcinki, także generalnie trasa odpowiednia do uzyskiwania dobrych wyników - oceniał Tronina.

W gronie faworytów organizatorzy wymieniają rekordzistę tej imprezy Victora Kipchirchira z Kenii, jego rodaka Ezraha Kiproticha Sanga, Marokańczyka Jaouan Tougane, a wśród Polaków Błażeja Brzezińskiego (WKS Śląsk Wrocław). W gronie kobiet na starcie pojawi się m.in. rekordzistka Półmaratonu Warszawskiego Polline Wanjiku Njeru z Kenii, a z grona biało-czerwonych specjalistki długich dystansów: wicemistrzyni kraju z 2016 r. w maratonie Anna Szyszka, Olga Ochal (obie LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża) i Ewa Jagielska (LKS Ostrowianka Ostrów Mazowiecka).

- W zeszłym roku startowałam nie do końca przygotowana, a w tym roku mocno trenowałam do tej imprezy. Ładuję energię, odliczam do niedzieli i liczę, że miło wszystkich zaskoczę, tym bardziej, że trzynastka to szczęśliwy dla mnie numer - wspominała Szyszka.

Utrudnienia dla kierowców

Jak informuje ZDM, kierowcy największych utrudnień powinni spodziewać się między 10 a 14 w niedzielę. Na czas imprezy biegowej częściowo wyłączonych z ruchu będzie kilkanaście ulic m.in.: Czerniakowska, Most Świętokrzyski, Starzyńskiego i Most Gdański.

Utrudnienia w czasie Półmaratonu Warszawskiegofot. ZDM

Jednak już od soboty, 24 marca od godziny 12 rozpoczną się wyłączenia ulic: na Wybrzeżu Gdańskim wyłączony będzie ruchu na prawym pasie jezdni prowadzącej w kierunku Mokotowa na odcinku od ul. Wenedów do ul. Grodzkiej (z utrzymaniem ruchu na ul. R. Sanguszki).

Od 22 w sobotę całkowicie zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Mokotowa na odcinku od ul. Z. Krasińskiego do ul. Grodzkiej. Przywrócenie ruchu będzie odbywać się stopniowo – w niedzielę do 16 wznowiony zostanie ruch na dwóch pasach, do 17 również na trzecim. "Bieg rozpocznie się natomiast na ul. Konwiktorskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Bonifraterską. Ze względu na montaż i demontaż sceny w niedzielę od godziny 5 do godziny 14 planowane jest zamknięcie dla ruchu ulic Konwiktorskiej i R. Sanguszki na odcinku od ul. Wybrzeże Gdańskie do ul. Bonifraterskiej" - czytamy w komunikacie ZDM.

Uczestnicy 13. PZU Półmaratonu Warszawskiego wystartują o 10. Wraz z przemieszczaniem się biegaczy sukcesywnie będą wyłączane z ruchu kolejne ulice na trasie biegu: Konwiktorska – Muranowska – gen. W. Andersa i A. Mickiewicza (w godz. 9.30 – 10.50 zamknięte jezdnie w kierunku Żoliborza, w kierunku przeciwnym utrzymany ruch na odcinku pomiędzy pl. T.W. Wilsona a ul. gen. J. Zajączka) – pl. Wilsona – Z. Krasińskiego (w godz. 9.36 – 11.12 zamknięta jezdnia w kierunku Wisłostrady) – Wybrzeże Gdyńskie i Wybrzeże Gdańskie (jezdnia w kierunku Mokotowa zamknięta od godz. 22.00 w sobotę) – R. Krajewskiego – J. Jeziorańskiego – Zakroczymska – Szymanowska – Z. Słomińskiego – Most Gdański i S. Starzyńskiego (jezdnie w kierunku Pragi zamknięte w godz. 9.47 – 11.49) – Namysłowska – Ratuszowa – Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (zamknięcie w godz. 9.58 – 12.37) – S. Okrzei – Jagiellońska – J. Zamoyskiego – Sokola – Wybrzeże Szczecińskie – Most Świętokrzyski (jezdnia w kierunku Pragi zamknięta w godz. 10.08 – 12.44) – Tamka – Z. Herberta (zamknięcie w godz. 10.12 – 12.55, utrzymanie ruchu w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża) – Rozbrat – Górnośląska – J. Hoene-Wrońskiego – al. T. Hopfera – Agrykola – Szwoleżerów – Czerniakowska, Solec i Wioślarska (w godz. 10.21 – 13.39 jezdnia prowadząca w kierunku Mokotowa zwężona; dla samochodów przejezdny jeden pas) – Wybrzeże Kościuszkowskie i Wybrzeże Gdańskie (jezdnia w kierunku Mokotowa).

Ponadto, w do 26 marca wyłączona z parkowania będzie ulica Boleść pomiędzy Wybrzeżem Gdańskim i ulicą Rybaki.

Natomiast w dniach 24-25 marca na ulicach R. Sanguszki i Konwiktorskiej na odcinku od Wisłostrady do ul. Bonifraterskiej oraz na ul. Wójtowskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24). Lepiej komunikacją miejską

W czasie wyłączenia z ruchu zachodniej jezdni Wisłostrady ( od godz. 22 w sobotę ) autobusy linii 118 i 185 (tylko w kierunku METRO POLITECHNIKA i URSYNÓW ZACH.) pojadą objazdem ulicami: A. Mickiewicza – gen. W. Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Nowy Przejazd – al. „Solidarności” – Nowy Zjazd. Natomiast w niedzielę, w trakcie biegu, swoje trasy zmienią autobusy linii: 102, 105, 107, 108, 114, 116, 118, 125, 127, 135, 141, 146, 147, 157, 159, 162, 166, 169, 170, 171, 176, 178, 185, 187, 202, 205, 212, 409, 500, 509, 518 . W czasie wyłączenia ruchu tramwajów w ulicach gen. W. Andersa i A. Mickiewicza oraz Ratuszowej na trasy zmienione zostaną skierowane linie: 6 , 15 , 18 , 20 i 28 .

