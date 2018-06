W "Mordorze" objazd dla wybranych. Żeby przejechać, musisz zdobyć kartę

Informacje

Prywatne firmy zadeklarowały budowę ulicy w środku "Mordoru". Inwestycja ma opóźnienie, ale tymczasowy przejazd ma być otwarty już za kilka dni. Przed wjazdem ustawiono jednak szlabany i tabliczki zakazujące wjazdu. Czy to oznacza, że mieszkańcy nie będą mogli skorzystać z drogi?



Chodzi o przedłużenie ulicy Suwak i połączenie jej z ulicą Cybernetyki. Zbudowanie drogi zadeklarowało konsorcjum Adgar, podpisując w maju ubiegłego roku z dzielnicą Mokotów umowę w tej sprawie.

Miasto oddało grunt, deweloper zbudował drogę

"Planowana inwestycja zakłada powstanie jezdni po jednym pasie w każdą stronę, chodnika, ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych oraz miejsc parkingowych. Inwestycja jest w całości finansowana przez firmę Adgar i inne firmy deweloperskie w celu usprawnieniu komunikacji w biznesowej dzielnicy Warszawy" - zapowiadano w komunikacie prasowym.

Grunt pod drogę przekazało inwestorowi miasto. Burmistrz dzielnicy Bogdan Olesiński cieszył się i przekonywał, że "dzięki takiemu współdziałaniu dzielnica zyska inwestycję, która w połączeniu z realizowaną właśnie modernizacją ulicy Marynarskiej, znacząco usprawni komunikację w tej części Mokotowa".

W poniedziałek "Gazeta Stołeczna" poinformowała, że inwestycja ma przestój (o czym więcej w dalszej części tekstu). Choć za kilka dni zostanie otwarta, na razie tylko w wariancie tymczasowym. Jednocześnie przejazd ograniczono poprzez postawienie szlabanów. Reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński w poniedziałek pojechał na miejsce i potwierdził, że przed wjazdem na drogę stoją dwa szlabany (po jednym w każdym kierunku) oraz znaki zakazujące wjazdu.

Z prośbą o wyjaśnienia skierowaliśmy się do przedstawicieli konsorcjum Adgar.

Jak poinformowała nas Agnieszka Śliwa, droga tymczasowa rzeczywiście powinna być otwarta pod koniec przyszłego tygodnia. Tymczasowość wynika z opóźnienia, które "złapała" docelowa przebudowa ulicy Suwak. To wynika z problemów "w przekazaniu jednej działki, która jest kluczowa to tego, aby zbudować tam pełnowymiarową jezdnię z chodnikami i ścieżkami rowerowymi".

- Po zakończeniu procesu podziału działek oraz uzyskania ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej - red.), co miało miejsce pod koniec zeszłego roku, konsorcjum było gotowe do rozpoczęcia prac budowlanych przy budowie docelowej drogi dostępnej dla wszystkich. Niestety, właściciel infrastruktury kolejowej, która sąsiaduje z planowaną drogą, w związku z własnymi planowanymi inwestycjami w tym obszarze, odwołał się od decyzji w sprawie podziału działek. Niestety tymczasowo uniemożliwia to prowadzenie dalszych prac budowlanych - wyjaśnia przedstawicielka firmy.

"Najlepsze możliwe rozwiązanie"

Konsorcjum potrzebuje mniej więcej roku na dokończenie przebudowy od momentu przekazania brakującej działki i uzyskania dokumentacji. Nie wiadomo, jak długo to potrwa. Dlatego też - jak informuje Śliwa - zdecydowano się na otwarcie drogi tymczasowej. Według przedstawicieli konsorcjum to "obecnie najlepsze możliwe rozwiązanie". Inną opcją było pozostawienie drogi zamkniętej dla wszystkich do czasu wybudowanie docelowej ulicy.

Dlaczego jednak zdecydowano się postawić szlabany? Śliwa tłumaczy, że tymczasowy przejazd nie odpowiada standardom docelowej drogi. Ma inną nawierzchnię i mniejszą szerokość. - Dlatego też ruch samochodowy na takiej drodze musi być nadzorowany i ograniczony. Bezpieczeństwo kierowców i ich pojazdów, a także konieczność utrzymania drogi w dobrym stanie, zmusza nas do wprowadzenia pewnych ograniczeń - przekonuje.

Informuje też, że konsorcjum zdecydowało się na uruchomienie ruchu jednokierunkowego tylko w komunikacyjnym szczycie: w godzinach porannych - południe - północ; w godzinach popołudniowych: północ - południe.

Droga dostępna, ale tylko z kartą

- Tymczasowa droga będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Służewca oraz pracowników niektórych budynków biurowych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Suwak, należących do firm, działających w ramach konsorcjum - informuje Śliwa, pytana o możliwość korzystania z przejazdu.

Dodaje jednak, że korzystanie z drogi tymczasowej będzie możliwy po otrzymaniu karty dostępu.

- Mieszkańcy okolicznych osiedli mogą otrzymać kartę, zgłaszając się do firmy Adgar. W przypadku pracowników budynków biurowych zlokalizowanych na Służewcu karty dostępu będą wydawane przez zarządcę lub właściciela budynku - podaje przedstawicielka firmy.

