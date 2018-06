W karetce znajomi, kierowca pijany

Informacje

21-latek został zatrzymany fot. warszawa@tvn.pl

Był ubrany w strój ratownika medycznego, jechał karetką. Jednak - jak podaje policja - w pojeździe nie znajdowali się pacjenci, a jego znajomi. Sam kierowca był pijany. Dzięki czujności taksówkarzy, trafił do policyjnej celi.



Do zdarzenia doszło przed północą na ulicy Puławskiej. Niebezpieczna jazda kierowcy karetki zaniepokoiła taksówkarzy.



- Mężczyźni podbiegli do strażników miejskich. Powiedzieli, że kierowca karetki porusza się w dziwny sposób, jeździ "od krawędzi do krawędzi". Funkcjonariusze pojechali za nim - opisuje Robert Koniuszy z mokotowskiej policji.

W karetce znajomi

Prowadzący karetkę początkowo nie reagował na sygnały świetlne oraz dźwiękowe. Zatrzymał się dopiero w okolicach ulicy Płaskowickiej.- Z pojazdu wyszedł mężczyzna ubrany w strój ratownika medycznego. Powiedział, że jest ratownikiem medycznym. Jednak strażnicy wyczuli od niego alkohol. Zabezpieczyli kluczyki i wezwali policję - dodaje Robert Koniuszy.W karetce podróżowało jeszcze trzech mężczyzn, ale jak zaznacza przedstawiciel policji - nie byli to chorzy.

- Z kolei kierowca miał ponad promil alkoholu w organizmie - mówi Koniuszy.



21-latek trafił do policyjnej celi, kiedy wytrzeźwieje usłyszy zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Grożą mu dwa lata więzienia.

"Konsekwencje dyscyplinarne"

Skontaktowaliśmy się z firmą, w której pracuje mężczyzna. Bartosz Joński powiedział nam, że firma zajmuje się przewożeniem pacjentów na dializy.



- Samochody trzymamy w domach, ponieważ zazwyczaj wyjeżdżamy rano. Zatrzymany mężczyzna urządził sobie samowolkę. Sprawa zostanie zgłoszona do dyrektora i kierownika oddziału. Jestem przekonany, że mężczyzna poniesie konsekwencje dyscyplinarne - zapewnił Joński.

Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy też o mężczyźnie, który po pijanemu ukradł karetkę i spowodował wypadek:

Podziel się: Bądź na bieżąco:









kz/gp