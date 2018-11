W godzinach szczytu metro pojedzie częściej

Informacje

Metro wydłuża godziny szczytu na pierwszej linii fot. ZTM

Na pierwszej linii metra wydłużone zostały godziny porannego i popołudniowego szczytu. Zmiana ta ma ułatwić przemieszczanie się mieszkańcom Ursynowa, gdzie trwa przebudowa ulicy Rosoła.

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, od wtorku godziny porannego szczytu zostały wydłużone do godziny 9.30, a popołudniowego do 19.30. W tych porach pociągi pierwszej linii metra będą kursowały co dwie minuty i 20 sekund. Poza szczytami metro nadal będzie kursowało, w zależności od pory dnia, co 3-4 lub co 5-7 minut, a nocą co 8-9 minut.

Zamknięta jezdnia na Rosoła

Powodem tej zmiany jest wznowienie remontu ulicy Rosoła, wstrzymanego kilka miesięcy temu przez wojewodę. Prace rozpoczęły się w poniedziałek w nocy. Zamknięta dla ruchu została wschodnia jezdnia Rosoła pomiędzy ulicami Jeżewskiego a Wąwozową. Równocześnie do jednego pasa ruchu zwężona została zachodnia jezdnia.

Utrzymany jest na niej jeden kierunek ruchu - w stronę Wąwozowej. Objazd w przeciwną stronę zostanie poprowadzony następującymi ulicami: Wąwozowa – aleją Komisji Edukacji Narodowej – Przy Bażantarni.

Autobusy linii 166 (tylko w kierunku placu Hallera) jadą aleją Komisji Edukacji Narodowej i Belgradzką. Trasa autobusów linii 192 została skrócona do przystanku Kiepury. Linia nocna N37 (tylko w kierunku Dw. Centralny) kursuje objazdem aleją KEN i Przy Bażantarni.

"Dzielnica Ursynów buduje drugą jezdnię Relaksowej na odcinku od Rosnowskiego do Wąwozowej. Zamknięcie jezdni Rosoła w kierunku północnym wynika z konieczności podłączenia nowej jezdni do sieci kanalizacji deszczowej w celu jej właściwego odwodnienia. Prace w tym miejscu mają potrwać do połowy grudnia" - informuje urząd miasta.

Ulica Rosoła - objazd zamkniętego odcinka ulicy fot. Urząd Miasta

