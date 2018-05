Informacje

Procesja na Krakowskim Przedmieściu (zdjęcie archiwalne) fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl



W czwartek, 31 maja warszawskimi ulicami przejdą liczne procesje z okazji Bożego Ciała. Natomiast w niedzielę, 3 czerwca przy Świątyni Opatrzności Bożej organizowane są obchody Święta Dziękczynienia. Nie obędzie się bez zmian w organizacji ruchu i objazdów komunikacji miejskiej.

Urząd miasta przygotował spis wszystkich miejsc, w których zaplanowane są procesje. Urzędnicy uwzględnili też trasy procesji i wskazali, które autobusy komunikacji miejskiej mogą zostać skierowane na objazdy w trakcie uroczystości.

W sumie w planach jest 27 procesji. Pierwsza wyruszy w Śródmieściu chwilę po godzinie 9. Ostatnia w parafii na Bielanach rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 19.30.

Lista uroczystości

pl. Zbawiciela – Mokotowska – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście.

S. Lencewicza (w lewo) – Wrocławska (w lewo) – Powstańców Śląskich (w lewo) – Radiowa – S. Lencewicza – ks. B. Markiewicza.

Świętojańska – pl. Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – Królewska – pl. marsz. J. Piłsudskiego.

Piastowska – Regulska – Kompanii AK „Kordian” – J. Michałowicza – Robinii – A. Szomańskiego – Kompanii AK „Kordian” – Regulska – Piastowska.

Cierlicka – Kościuszki – Opieńskiego – Rakietników – Bohaterów Warszawy – pl. Tysiąclecia – Bohaterów Warszawy – Rynkowa.

Zagłoby – Keniga – Wojciechowskiego.

Rumiankowa – rondo Miłosna – Jana Pawła II – przez rondo Pohulanka i rondo Macierowe Bagno – Jana Pawła II do Sagalli.

al. „Solidarności” – Jagiellońska – ks. I. Kłopotowskiego – J. Sierakowskiego.

- w godz. 11.30 – 13.00 w parafii św. Antoniego Marii Zaccarii przy skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Śródziemnomorskiej. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Jana III Sobieskiego – Nałęczowska – Podgórska – Goplańska – S.J. Jabłonowskiego – Pastewna – Resorowa.



- w godz. 11.00 – 13.00 w parafii św. Alberta przy skrzyżowaniu ulic Brata Alberta i Szerokiej. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Barta Alberta – Wspólna – Piękna – Długa – Sosnowa – Szosowa – Brata Alberta. W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Brata Alberta autobusy linii 183 zostaną skierowane na trasę objazdową.

- w godz. 12.00 – 13.00 w parafia NMP Królowej Wyznawców przy skrzyżowaniu ulic Gwintowej i Gościniec. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Gościniec – Polska – Kątna – Siekierkowska – Gościniec – Gwintowa. W przypadku braku możliwości przejazdu ulicami Gościniec i Gwintowa autobusy linii 167 zostaną skierowane na trasę objazdową.



- w godz. 12.00 – 13.30 w parafii św. Maksymiliana Kolbego przy skrzyżowaniu ulic W. Rzymowskiego i Gotarda. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: W. Rzymowskiego – Gotarda – Orzycka – Bełdan (do przejścia dla pieszych przez ul. W. Rzymowskiego) – W. Rzymowskiego. W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Orzycką autobusy linii 174 i 193 zostaną skierowane na trasy objazdowe.



- w godz. 12.00 – 13.30 w parafii św. Szczepana przy ul. L. Narbutta. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: św. Szczepana – L. Narbutta – Wiśniowa – Rakowiecka – Sandomierska – Melsztyńska. W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Rakowiecką autobusy linii 119, 167, 168 i 195 zostaną skierowane na trasy objazdowe.



- w godzinach 12.45 – 14.30 w parafii Narodzenia Pańskiego przy ul. Ostrobramskiej. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Ostrobramska – Rodziewiczówny - Łukowska do skrzyżowania z Tarnowiecką – powrót Łukowską. W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Łukowską autobusy linii 141, 158 i 182 zostaną skierowane na trasy objazdowe.



- w godz. 12.45 – 14.15 w parafii Matki Bożej Różańcowej przy skrzyżowaniu ulic P. Wysockiego i Bartniczej. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: P. Wysockiego – Poborzańska – Bolesławicka – Syrokomli – P. Wysockiego. W przypadku braku możliwości przejazdu ul. P. Wysockiego (jezdnia wschodnia) autobusy linii: 114, 126, 176 i 204 zostaną skierowane na trasy objazdowe.



- w godz. 13.45 – 15.00 w parafii św. Feliksa przy skrzyżowaniu ulic Bychowskiej i Kościuszkowców. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Bychowska – Potockich – Karpacka – Kościuszkowców. W przypadku braku możliwości przejazdu ul. Kościuszkowców autobusy linii 115 zostaną skierowane na trasę objazdową.



- w godz. 14.00 – 16.00 w parafii św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Rakowiecka – Łowicka – L. Narbutta – św. A. Boboli – Rakowiecka. W przypadku braku możliwości przejazdu wymienionymi ulicami autobusy linii 119 i 195 zostaną skierowane na trasy objazdowe.



- w godzinach 16.30 – 18.00 w parafii Najświętszego Zbawiciela na pl. Zbawiciela. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: al. Wyzwolenia – Koszykowa – Służewska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży. W przypadku braku możliwości przejazdu przez Al. Ujazdowskie - pl. Trzech Krzyży autobusy linii 108, 116, 118, 127, 166, 171, 180, 222, 503, 517 i 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe.



- w godz. 16.30 – 18.30 w parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników przy al. Stanów Zjednoczonych. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Spalinowa – Turbinowa – Rozłucka – Kinowa – Walewska – Międzyborska. W przypadku braku możliwości przejazdu wymienionymi ulicami autobusy linii 135 i 158 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

- w godz. 16.30 – 17.30 w parafii św. Trójcy przy ul. Solec. Trasa procesji będzie prowadziła: Solec – Wilanowska – Okrąg – Ludna – Solec.



- w godz. 16.30 – 18.00 w parafii NMP Matki Kościoła przy skrzyżowaniu ul. Domaniewskiej i al. Niepodległości. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Domaniewska – Z. Modzelewskiego – J.P. Woronicza – al. Niepodległości – Domaniewska. W przypadku braku możliwości przejazdu wymienionymi ulicami autobusy linii 174, 218 i 700 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

- w godz. 16.50 – 18.20 w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus przy ul. Tamka. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Tamka – Elektryczna – Zajęcza – Topiel – Tamka. W przypadku braku możliwości przejazdu wymienionymi ulicami autobusy linii: 102, 105, 118, 127 i 162 zostaną skierowane na trasy objazdowe.



- w godz. 17.00 – 18.30 w parafii św. Jana Kantego przy skrzyżowaniu ulic Z. Krasińskiego i ks. J. Popiełuszki. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Z. Krasińskiego (jezdnia południowa do skrzyżowania z ul. W. Kochowskiego) – Z. Krasińskiego (jezdnia północna). W przypadku braku możliwości przejazdu wymienionymi ulicami tramwaje i autobusy linii: 17, 27, 114 i 122 oraz T zostaną skierowane na trasy objazdowe.



- w godz. 17.15 – 19.00 w parafii św. Michała Archanioła przy skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Dolnej. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: ul. Puławska (jezdnia zachodnia) – J. Malczewskiego – I. Krasickiego – Kazimierzowska – Ursynowska – Szczekocińska – Racławicka – Puławska. W przypadku braku możliwości przejazdu wymienionymi ulicami autobusy linii: 141, 172, 218, 222 zostaną skierowane na trasy objazdowe.



- w godzinach 17.30 – 19.30 w parafii Nawiedzenia N.M.P. na Nowym Mieście. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: Przyrynek – Rynek Nowego Miasta – Freta – Freta/Zakroczymska – Franciszkańska – Sapieżyńska – Bonifraterska – Konwiktorska/Muranowska – skwer Matki Sybiraczki. W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy linii 116, 178, 222, 227 zostaną skierowane na trasy objazdowe.



- w godz. 18.00 – 19.00 w parafii św. Antoniego Padewskiego przy ul. Senatorskiej. Trasa procesji będzie prowadziła: ul. Senatorską. W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe.



- w godzinach 18.00 – 19.30 parafia pw. św. Zygmunta na Bielanach. Trasa procesji będzie prowadziła ulicami: pl. Konfederacji – Schroegera – al. Zjednoczenia – Kasprowicza (jezdnia zachodnia) – Przybyszewskiego. W przypadku braku możliwości przejazdu autobusy linii autobusy linii 103, 156, 184, 197 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Pielgrzymka Święta Dziękczynienia

W niedzielę, 3 czerwca z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej przejdzie pielgrzymka Święta Dziękczynienia. Od soboty, 2 czerwca od godz. 9.00 do poniedziałku, 4 czerwca do godz. 7.00 wyłączona z ruchu będzie zachodnia jezdnia (w kierunku Świątyni Opatrzności Bożej) alei Rzeczypospolitej na odcinku pomiędzy ul. Prymasa A. Hlonda a ul. Sejmu Czteroletniego.

Trasa pielgrzymki, która przejdzie w niedzielę, 3 czerwca w godz. 8.00 – 12.00 będzie prowadziła z placu Piłsudskiego ulicami: Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Rondo gen. Ch. de Gaulle’a, Nowy Świat, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Belwederska, Jana III Sobieskiego, al. Rzeczypospolitej, Prymasa A. Hlonda.

Ponadto, w związku z organizacją uroczystości przy Świątyni Opatrzności Bożej w niedzielę, 3 czerwca od godz. 6.00 do 22.00 zamknięte dla ruchu będą aleja Rzeczpospolitej na odcinku od ul. Sejmu Czteroletniego do ul. F. Klimczaka (jezdnia w kierunku centrum) i ulica Prymasa A. Hlonda od al. Rzeczypospolitej do ul. św. U. Ledóchowskiej.

Wyznaczone zostaną też miejsca postojowe na ulicach w alei Rzeczpospolitej (na wschodniej jezdni od ul. F. Klimczaka do al. Wilanowskiej w godz. 11.45 – 22.00 i na zachodniej jezdni od al. Wilanowskiej do ul. Prymasa A. Hlonda w godz. 11.45 – 22.00), a także na Przyczółkowa od ul. F. Klimczaka do ul. Pałacowej (w godz. 6.00 – 22.00).

