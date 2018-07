Informacje

Policjanci zatrzymali dwie osoby fot. KGP

Stołeczni policjanci zatrzymali dwie osoby, które z pomocą aplikacji na smartfony miały kraść pieniądze z rachunków bankowych. Ich ofiarą mogło paść kilkadziesiąt kont. 20-latka i 50-latek trafili już do aresztu.

Sprawą kradzieży z kont bankowych zajęli się funkcjonariusze z pionu do walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Ich zdaniem, grupa działała główne na terenie Warszawy, jednak nie wykluczają, że poszkodowani mogli zostać mieszkańcy innych miejscowości.

Wirus ukryty w aplikacji

Jak ustalili śledczy, członkowie grupy za cel obrali użytkowników telefonów z popularnym systemem operacyjnym. By zyskać do nich dostęp, wykorzystywali darmową aplikację, którą każdy mógł pobrać ze sklepu internetowego.

Jej prawdziwe przeznaczenie było ukryte pod fałszywym opisem. - Oprogramowanie to wymuszało fikcyjną aktualizację systemu operacyjnego telefonu, a sprawcy w toku symulacji tego procesu uzyskiwali w sposób nieuprawniony hasło i login do bankowości internetowej. Ponadto oprogramowanie wymuszało nadawanie uprawnień na wysyłanie i odbieranie komunikatów SMS, co w efekcie pozwalało sprawcom przechwytywać wiadomości autoryzacyjne umożliwiające zlecenie operacji bankowych - opisuje Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

Dodaje też, że na koniec aplikacja przywracała ustawienia fabryczne w telefonie, niszcząc w ten sposób ślady przestępstwa.

- Wirusy przekierowywały wyprowadzone bez wiedzy ich właścicieli pieniądze na rachunki zdefiniowane w kodzie. Rachunki te zakładane były w Polsce przez obywateli Mołdawii z użyciem fałszywych rumuńskich paszportów. Sprawcy jednorazowo bezprawnie pozyskiwali po około 20 tysięcy złotych - wyjaśnia Ciarka.

Fałszywe dokumenty i pieniądze w kopertach

Członkowie grupy mieli poruszać się po kraju autem na mołdawskich tablicach rejestracyjnych. Policjanci zatrzymali 50-latka, który prowadził ten samochód. Później udało im się namierzyć 20-latkę. Kobieta, posługując się fałszywym paszportem, usiłowała wypłacić pieniądze pochodzące z przestępstwa w jednym z warszawskich banków.

Podczas przeszukań funkcjonariusze ujawnili fałszywe dokumenty wydane za granicą i gotówkę spakowaną w nierównych porcjach w koperty, co - zdaniem policji - odzwierciedla ostatnie bezprawnie dokonane wypłaty. - Należy szacować, że grupa zdołała okraść tylko w ostatnim czasie kilkadziesiąt rachunków bankowych obywateli Polski - mówi rzecznik KGP.

Zatrzymani obywatele Mołdawii decyzją sądu trafili na trzy miesiące do aresztu.

Policjanci zwracają się do osób, które mogły paść ofiarą podobnego przestępstwa, z prośbą o kontakt drogą e-mail z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością KGP - adres: cyber-kgp@policja.gov.pl

