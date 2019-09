Informacje

Nowy rozkład jazdy pociągów II linii metra jest już dostępny. Orientacyjny czas przejazdu między stacjami Rondo Daszyńskiego i Trocka to 17 minut. Pociągi zatrzymają się w sumie na 10 stacjach.

W niedzielę II linia metra wydłużyła się o trzy nowe stacje na Pradze Północ i Targówku. Od tej pory pociągi będą zatrzymywały się także na stacjach Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka.

Ich uruchomienie spowodowało nieznaczne zmiany w rozkładzie jazdy. Pociągi będą kursowały codziennie od około godziny 5.00 do 0.40 (od poniedziałku do czwartku i w niedzielę) oraz od 5.00 do około 3.00 (w piątki i soboty).

>>ZOBACZ NOWY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW II LINII METRA<<

Dni robocze

Pierwszy poranny pociąg ze stacji Trocka będzie codziennie wyruszał o 5.00 rano. W przeciwnym kierunku, z Ronda Daszyńskiego o 5.03.

W dni robocze, przez pierwsze półtorej godziny składy będą kursowały z częstotliwością co 6-7 minut. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu pasażerowie będą mogli spodziewać się ich co 3 minuty. Między 9.00 a 15.00 pociągi będą kursowały z częstotliwością około 6 minut.

Od poniedziałku do czwartku wieczorem częstotliwość kursowania pociągów będzie się nieznaczne zmniejszała między 20.00 a 21.00 (do około 5 minut). Później, aż do północy będą jeździły co 6-8 minut. Ostatni kurs ze stacji Trocka wyruszy 10 minut po północy, z Ronda Daszyńskiego około 0.35.

Natomiast w piątki, między 20.00 a północą czas oczekiwania na pociąg będzie stopniowo wydłużał się z 3 do 9 minut (w zależności od kierunku jazdy częstotliwość kursowania może się nieznacznie różnić). Po północy składy będą kursowały co 15 minut aż do godziny 3.00. Ostatni pociąg z Trockiej będzie odjeżdżał o 2.45, z Ronda Daszyńskiego o 3.00.

Weekendy i święta

W soboty pociągi od rana niemal do północy będą kursowały co 6-7 minut. Tuż przed północą czas oczekiwania na ich przyjazd może wydłużyć się do 8 minut. Po północy będą kursowały co kwadrans, aż do godziny 3.00.

Nieco dłużej poczekamy na metro w niedziele i święta. Przez cały dzień będzie ono kursowało co 7-8 minut. Po godzinie 23.00 - co 9-10 minut. Czas odjazdu ostatnich pociągów będzie analogiczny do dni roboczych.

Zmienią się trasy autobusów

Wraz z wydłużeniem II linii metra zmienią się trasy autobusów kursujących na Targówku i Pradze Północ.

Pierwszą nowością będzie jednak start linii 269, która dowiezie pasażerów do stacji Targówek Mieszkaniowy. Autobusy wyruszyły na trasę w niedzielę około godziny 11. Będą kursować co 10 minut przez cały tydzień.

Pozostałe zmiany mają zostać wprowadzone po kilku dniach od uruchomienia nowego odcinka metra. Urzędnicy zapowiadali, że nastąpi to w jeden z weekendów, tak aby wszyscy mieszkańcy zapoznali się wcześniej z nowymi trasami.

Inaczej pojadą autobusy linii: 120, 140, 160, 162, 212, 256, 262, 340, 345, 412, 512, 515, 527, 738 i E7. O szczegółach informowaliśmy pod koniec sierpnia. ZTM nie podaje na razie konkretnej daty, kiedy zaczną one obowiązywać.

O planowanych zmianach ZTM informuje też na swojej stronie. Od niedzieli, 15 września, zmienią się także nazwy niektórych przystanków autobusowych i tramwajowych.

Trasy autobusów po otwarciu wschodniego odcinka M2 fot. UM

kk