Veturilo znów kończy sezon z rekordem

W piątek kończy się siódmy sezon wypożyczalni miejskich rowerów. Kolejny z rekordową liczbą wypożyczeń. Użytkownicy pobierali jednoślady prawie sześć milionów razy. Teraz znikną one ze stołecznych ulic. Wrócą w marcu.

- To kolejny wspaniały sezon. Rowery Veturilo wypożyczano już ponad sześć mln razy, a ruch rowerowy w stolicy w porównaniu do 2017 roku wzrósł o 25 procent. Oznacza to, że co 14 podróż w stolicy to właśnie podróż rowerem - mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i pełnomocnik do spraw komunikacji rowerowej.

Jednoślady trafią teraz do magazynu, gdzie przez zimowe miesiące przejdą przegląd, serwis i wymianę zniszczonych elementów.

Ponad milion złotych miesięcznie dla operatora

Sieć dróg rowerowych w Warszawie liczy ponad 560 km, a najbliższych latach wybudowanych zostanie kolejnych 200 km.

- Pieniądze z wpłat od użytkowników za wypożyczenia są zgodnie z umową trzy razy w miesiącu przesyłane do ZDM przez Nextbike. Zasilają one budżet miasta i są przeznaczane na działania w zakresie infrastruktury rowerowej - informuje Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

Jednak wypożyczalnie to nie tylko zyski, a przede wszystkim koszty. Miasto płaci firmie Nextbike za obsługę systemu w zależności od liczby aktywnych stacji. Jak dodaje Gałecka za październik firma dostała przelew w wysokości 1 242 380,03 złotych.

Jeden miesiąc na plusie

Tegoroczny rekord wypożyczeń padł w maju. Użytkownicy pobrali wówczas rowery aż 1 028 341 razy. To był jedyny miesiąc w roku, kiedy miasto na systemie "zarobiło".

- Przychody z wypożyczeń były [w maju - red.] wyższe niż koszty, które zapłaciliśmy firmie. Wszystkie pieniądze, w tym zyski, są przekazywane do budżetu miasta. Natomiast w dalszej kolejności miasto przeznacza te pieniądze na rozwój infrastruktury Veturilo - dodaje Gałecka.

Warszawski Rower Publiczny Veturilo funkcjonuje od 2012 roku i jest jednym z największych i najpopularniejszych systemów w Europie. Obecnie liczy 370 stacji, 5,3 tys. rowerów, w tym 60 rowerków dziecięcych, 45 tandemów oraz 100 rowerów elektrycznych.

- Jest kompatybilny z systemami działającymi w podwarszawskich miejscowościach: Konstancinie-Jeziornie, Markach, Michałowicach, Piasecznie i Pruszkowie. Również i tam sezon miejskich rowerów zakończy się 30 listopada - przypomina Robert Lech, prezes Nextbike Polska.

W tym roku stacje Veturilo uruchomił też koncern paliwowy Orlen:

