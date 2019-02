Informacje

1/4 Nowy sezon rozpoczyna się w marcu fot. veturilo 2/4 Stojaki na rowery już stoją fot. veturilo 3/4 Stacje powstaną m.in. na Ochocie i Bielanach fot. veturilo 4/4 Trwa montaż nowych stacji fot. veturilo







Trwa montaż ośmiu nowych stacji wypożyczalni rowerów Veturilo. 1 marca we wszystkich pojawią się rowery.

Informacje Veturilo znów kończy sezon z rekordem W piątek kończy się siódmy sezon wypożyczalni miejskich rowerów. Kolejny z rekordową liczbą wypożyczeń. Użytkownicy pobierali jednoślady prawie... WIĘCEJ »

Informacja o montażu nowych stacji pojawiła się na facebookowym profilu Veturilo. Pojawią się: na Łabiszyńskiej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji Targówek, na skrzyżowaniu alei KEN z ulicą Przy Bażantarni, w Parku Kępa Potocka, przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich, przy stacji PKP Żwirki i Wigury, u zbiegu Marymonckiej i Przy Agorze, przy skrzyżowaniu Wólczyńskiej i Conrada oraz przy Arkuszowej.

250 lat na rowerach

W 2018 roku, po raz pierwszy w historii, w jednym miesiącu odnotowano ponad milion wypożyczeń. Stało się to w maju, kiedy warszawiacy wypożyczyli rowery ponad 1,1 miliona razy. Z kolei w niedzielę, 15 kwietnia, padł dobowy rekord – niemal 50 tysięcy wypożyczeń w ciągu 24 godzin.

Przez cały sezon średni czas jednego wypożyczenia wyniósł 20 minut i 24 sekundy. Oznacza to, że warszawiacy w minionym sezonie spędzili na rowerach Veturilo łącznie ponad 2 miliony godzin, czyli 250 lat.

Mieszkańcy najchętniej sięgali po rowery miejskie ze stacji: Metro Centrum Nauki Kopernik, Arkadia, Plac Wileński, aleja Niepodległości – Batorego czy Port Czerniakowski.

Natomiast najpopularniejszymi trasami Veturilo były: aleja Niepodległości - Batorego do Stefana Banacha – UW, Stefana Banacha - UW do alei Niepodległości – Batorego, Dewajtis - UKSW do Marymoncka – Dewajtis, Jastrzębowskiego - SGGW 1 do Metro Ursynów I, Marymoncka - Dewajtis do Dewajtis – UKSW.

W grudniu relacjonowaliśmy konferencję ratusza podsumowującą sezon rowerowy w 2018 roku:

mp/r