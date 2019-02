UW wybuduje nowy akademik. "Przełomowa inwestycja"

Informacje

1/6 I miejsce zajęła pracownia Projekt Praga fot. uw.edu.pl 2/6 I miejsce zajęła pracownia Projekt Praga fot. uw.edu.pl 3/6 II miejsce zajęła pracownia JEMS Architekci fot. uw.edu.pl 4/6 II miejsce zajęła pracownia JEMS Architekci fot. uw.edu.pl 5/6 III miejsce zajęła pracownia Analog Piotr Śmierzewski fot. uw.edu.pl 6/6 III miejsce zajęła pracownia Analog Piotr Śmierzewski fot. uw.edu.pl













Konkurs na projekt akademika Uniwersytetu Warszawskiego na Służewie został rozstrzygnięty. Laureaci pierwszego i drugiego miejsca wezmą udział w negocjacjach, na podstawie których poznamy ostateczny wygląd budynku.

Komisja najwyżej oceniła propozycje pracowni Projekt Praga (I miejsce), JEMS Architekci (II miejsce) i Analog Piotr Śmierzewski (III miejsce).

Najwięcej punktów zdobył projekt budynku na planie równoramiennego krzyża, który wpisuje się w otaczające go tereny zielone kampusu. Pracownia JEMS Architekci zaproponowała z kolei akademik w formie mieszkań o nieformalnym charakterze. Trzecia praca została nagrodzona za "trafne zdefiniowanie budynku jako tła dla aktywności studentów".

Laureaci otrzymali kolejno 30, 20 i 15 tysięcy złotych. Uniwersytet Warszawski zamierza zaprosić dwie pierwsze pracownie do negocjacji, by wyłonić projekt, który ostatecznie zostanie zrealizowany.

"Przełomowa inwestycja"

Nowy akademik ma powstać do końca 2021 roku na terenie kampusu UW przy Smyczkowej.

W planach jest budowa pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń do pracy cichej i grupowej. Wewnątrz będą też kuchnie, świetlice, pralnia i sala ćwiczeń. Budynek ma też zostać przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja będzie kosztowała 55 milionów złotych.

Władze UW mają nadzieję, że budynek będzie służył także studentom, doktorantom i pracownikom naukowym z zagranicy. Ma to zachęcić cudzoziemców do przyjazdów, a w konsekwencji prowadzić do większego "umiędzynarodowienia" uczelni.

- Ta inwestycja jest dla nas przełomowa. Dom studencki będzie prezentował nową jakość pod względem standardu wyposażenia i warunków życia studentów. Zależało nam, żeby akademik był przytulny, wyglądał domowo, nie jak iskrząca się światłami galeria handlowa czy efektowny apartamentowiec. Chcieliśmy, aby było w nim dużo przestrzeni wspólnych i aby przyciągał studentów z okolicy - mówiła podczas ogłoszenia wyników konkursu profesor Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW do spraw rozwoju.

I zaznaczyła, że ważną wytyczną było wpisanie nowego budynku w szerszą wizję kampusu, "który nie będzie zbiorem przypadkowych budynków rozrzuconych w przestrzeni". - Większość pracowni odczytało nasze intencje - stwierdziła Giza-Poleszczuk.

- Budynek znajdzie się między ulicami Puławską i Sulimy. Nie będzie się wiązał z koniecznością wyburzeń innych obiektów - precyzuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka uczelni.

Wpłynęło 15 projektów

W sumie do konkursu zgłoszono 15 prac.

W skład jury konkursowego wchodzili przedstawiciele UW oraz członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich. Dwie pracownie - 4 AM Architekci (Tomasz Karpiński i Arkadiusz Wróblewski) oraz WXCA - otrzymały wyróżnienia i nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych.

Zobacz też materiały o planie przebudowy Muzeum Powstania Warszawskiego:

kk/ran