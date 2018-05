Informacje

Drogi do utwardzenia

- Bez dużych, kosztownych inwestycji poprawiamy jakość lokalnych ulic tam, gdzie mamy jeszcze drogi gruntowe - mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydent Warszawy. - Ulice zgłaszają dzielnice, bo to lokalne samorządy najlepiej wiedzą, które z nich trzeba poprawić w pierwszej kolejności. Drogi muszą posiadać kategorię drogi publicznej gminnej, a utwardzenie ich polega na pokryciu pasa drogi gruntowej utwardzoną nawierzchnią betonową lub asfaltową, bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, chodników - wylicza.

Za sześć milionów

19 ulic o łącznej długości około siedmiu kilometrów wyznaczono w tym roku do utwardzenia. Cała operacja będzie kosztowała ponad 6 milionów złotych.

Jak zapewniają drogowcy, prace prowadzone są już na Makowskiej. To samo czeka jeszcze Ciekawą, Lubuską, Radoszycką, Rejowiecką w Wawrze, Dudziarską na Pradze Południe, Foliałową, Struga we Włochach, Fortel, Inowłodzką, Jarzębinową, Raciborską, Szamotulską na Białołęce, Henryka Brodatego w Ursusie, Paderewskiego, Pastuszków, Szeroką w Rembertowie, Rembertowską w Wesołej, Ruczaj w Wilanowie.

Prace wykonuje Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Jak tłumaczą urzędnicy, część dróg jest utwardzana asfaltem na podbudowie z kruszywa a część technologią betonu wałowanego RCC (ang. RCC, roller-compacted concrete).

"Jest to specjalna odmiana betonu cementowego o odpowiednim składzie i proporcjach dobranych w taki sposób, by uzyskać optymalne zagęszczenie betonu i szybki wzrost jego wytrzymałości. Do układania tego rodzaju betonu używa się rozściełaczy podobnych do tych, które układają nawierzchnie asfaltowe" - podaje ratusz.

Wykonanie trzystumetrowego odcinka drogi może zająć około dziesięciu dni.

W zeszłorocznej edycji programu utwardzone zostały 24 ulice za około sześć milionów złotych.

ran/mś