Utrudnienia w trzech dzielnicach. Frezowania i wyciąganie tarczy

Informacje

Utrudnienia w trzech dzielnicach fot. ZDM

W weekend tarcza Krystyna zostanie wydobyta na powierzchnię. Oznacza to zmiany w organizacji ruchu na Kasprzaka, które drogowcy wykorzystają do odtworzenia nawierzchni po budowie wiaduktu kolejowego. Utrudnienia szykują się też na Mokotowie i Pradze Południe, gdzie frezowane mają być ulice Augustówka i Łukowska.

W połowie sierpnia tarcza TBM Krystyna zakończyła prace przy północnym tunelu, powstającego na Woli odcinka II linii metra. Wydrążyła 2541 metrów szlaku i zatrzymała się na stacji Rondo Daszyńskiego. Podobny dystans pokonała tarcza Maria, która zakończyła pracę w poniedziałek. W najbliższy weekend planowane jest wydobycie tej pierwszej tarczy spod ziemi.

W związku z tym zamknięta zostanie ulica Kasprzaka.

Drogowcy postanowili to wykorzystać, by odnowić nawierzchnię po budowie wiaduktu kolejowej linii obwodowej. Oznacza to, że od piątku od godziny 23.30 do poniedziałku do około 4 nad ranem, ulica będzie nieprzejezdna w dwóch miejscach.

Objazdy i zakazy parkowania

Zamknięta będzie północna nitka Kasprzaka za skrzyżowaniem z Karolkową. To tu będzie wydobywana tarcza Krystyna.

Z kolei nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku między ulicą Bema a aleją Prymasa Tysiąclecia. Z ruchu wyłączone będą obie jezdnie.

By ominąć prace drogowe, jadący od strony Bemowa będą musieli skręcić w prawo w Prymasa Tysiąclecia. Poruszając się od strony ronda Daszyńskiego będą musieli skręcić w prawo lub lewo w Karolkową.

Informacje Pociągi dalekobieżne przejadą przez Odolany Ruch pociągów w czasie remontu Dworca Zachodniego i linii średnicowej zostanie skierowany przez Odolany. Burmistrz apeluje o ekrany dźwiękochłonne i... WIĘCEJ »

Jak podaje ratusz, objazd zostanie poprowadzony ulicami: Towarową - Wolską - aleją Prymasa Tysiąclecia. Lokalnie będzie można ominąć zamknięty fragment za Karolkową jadąc ulicami Karolkową - Siedmiogrodzką - Skierniewicką.

Kierowcy powinni też przygotować się na to, że w weekend na Karolkowej (od Giełdowej) i na Bema (od Wolskiej do Kasprzaka) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Auta, które złamią ten zakaz, zostaną odholowane na koszt właściciela. Zamknięte też będzie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy po wschodniej stronie skrzyżowania Kasprzaka z aleją Prymasa Tysiąclecia. "Wytyczony zostanie tymczasowy przejazd dla rowerów po północnej i zachodniej stronie skrzyżowania" - zapowiadają urzędnicy.

Utrudnienia czekają też pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy linii 105, 109, 155, 171, 178, 190 i 255 w kierunku krańców Rondo Daszyńskiego, Browarna, Dworzec Centralny, Torwar, CH Marki, Konwiktorska pojadą Wolską i skręcą w ulicę Bema.

Z kolei te jadące w kierunku pętli Osiedle Górczewska, Znana, Chomiczówka, PKP Ursus/Skorosze, Cmentarz Wolski pojadą Karolkową, Siedmiogrodzką, Skierniewicką, Wolską i aleją Prymasa Tysiąclecia. Autobusy linii 136 w obydwu kierunkach będą kursowały aleją Prymasa Tysiąclecia i Wolską. Linie nocne N45 i N95 (tylko w kierunku krańców Karolin i Os. Górczewska) pojadą ulicami Karolkową i Siedmiogrodzką.

Ratusz zapowiada też, że druga tarcza TBM będzie wydobywana w następny weekend. Wówczas dla ruchu zamknięta będzie południowa jezdnia Kasprzaka, na odcinku między Korczaka a Karolkową.

Objazd ulicy Kasprzaka fot. ZDM

Frezowania na Pradze i Mokotowie

Drogowcy zaplanowali z kolei frezowanie na Mokotowie. Nową nawierzchnię zyska Augustówka na odcinku od ulicy Zawodzie do Statkowskiego.

Od godziny 22 w piątek do 4 nad ranem w poniedziałek będzie ona zamknięta dla ruchu. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Augustówką - Powsińską - Czerniakowską - Bartycką - Gościniec - Polską - Antoniewską lub św. Bonifacego - Powsińską - Augustówką. Połączenie z Augustówką straci ulica Statkowskiego.

Autobusy linii 108 dojadą Antoniewską do przystanku EC Siekierki. Trasę zmienią też autobusy linii 159 i 164, które pojadą ulicami św. Bonifacego i Gołkowską do przystanku Os. Bernardyńska. Linia 162 będzie kursowała ulicami Gołkowską - św. Bonifacego - aleją Sikorskiego - aleją Wilanowską.

Objazd ulicy Augustówka fot. ZDM



Na Pradze Południe wyremontowana zostanie Łukowska, na odcinku od Zamienieckiej do Rodziewiczówny. Prace rozpoczną się w piątek około godziny 22, a skończą w poniedziałek około 4 nad ranem. W tym czasie drogowcy planują położenie 10 tysięcy metrów kwadratowych asfaltu.

Kierowcy będą mogli skorzystać z dwóch tras objazdowych prowadzących Zamieniecką, Grochowską i Jubilerską lub Zamieniecką, Ostrobramską i Rodziewiczówny.

Jak zapowiada ratusz, przejścia dla pieszych na czas remontu będą zamykane naprzemiennie. Połączenie z Łukowską straci pięć ulic: Komorska, Kawcza, Osiecka, Tarnowiecka i Witolińska.

Autobusy linii 141 pojadą objazdem ulicami Zamieniecką, Ostrobramską i Rodziewiczówny, a linie 158 i 182 pojadą prosto Ostrobramską i skręcą w Rodziewiczówny.

Objazd ulicy Łukowskiej fot. ZDM

ZOBACZ MATERIAŁ O TARCZY KRYSTYNA:



Podziel się: Bądź na bieżąco:









kk/ran