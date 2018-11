Utrudnienia w czterech dzielnicach. Remonty, budowy, naprawy

Informacje

Organizacja ruchu ul. Marynarska fot. UM

W weekend wykonawca przebudowy Marynarskiej rozpocznie budowę kanalizacji i wodociągów przy ulicy Wynalazek. To oznacza utrudnienia dla kierowców.

Do poniedziałku (26 listopada), do godz. 6 będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu - z ulicy Wynalazek będzie można jedynie wyjechać na Marynarską, nie będzie można natomiast skręcić w przeciwną stronę.

Podobna organizacja ruchu będzie obowiązywała w pierwszy weekend grudnia.

Frezowanie Czołowej

W weekend drogowcy wymienią 800 metrów nawierzchni na ulicy Czołowej między ulicą Bohaterów a Smugową. Prace rozpoczną się w piątek około godziny 22.00 i potrwają do poniedziałku do godziny 4.00.

W tym czasie połączenie z Czołową stracą ulice: Zyndrama z Maszkowic, Negri, Kaweckiej, Stojowskiego, Śpiewaków, Epopei i Palestera.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Marywilska – Trasa Toruńska – Modlińska – Klasyków; Płochocińska – Cieślewskich – Zegarynki – Żyrardowska; Smugowa – Jeżowa – Borecka – Waligóry – Zegarynki – Żyrardowska.

Autobusy linii 176 i nocnej N64 pojada objazdem ulicami: Płochocińska – Modlińska – Klasyków.

Organizacja ruchu ul. Czołowa fot. UM

Utrudnienia też na POW

Utrudnienia czekają na pasażerów i kierowców także po weekendzie. Wykonawca Południowej Obwodnicy Warszawy w Wawrze wprowadzi od poniedziałku, 26 listopada, kolejne zmiany w ruchu.



Zamknięta dla samochodów zostanie ulica Tawułkowa na odcinku od Szafirowej do Brodnickiej. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Wał Miedzeszyński, Mozaikową lub Patriotów.

Prace na Wólczyńskiej

Awaryjną naprawę nawierzchni zaplanowano z kolei na Wólczyńskiej. Do poniedziałku, 26 listopada do godz. 4 zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od Wóycickiego do przejazdu kolejowego.

"Zachowany będzie skręt w prawo z ul. K. Wóycickiego w ul. Wólczyńską, zaś objazdy zostaną poprowadzone ul. Arkuszową i ul. Estrady" - podaje urząd miasta.

Autobusy linii 250 będą kursowały na trasie aleja generała Wittek – Pułkowa – Dzierżoniowska – Żubrowa – Wóycickiego.

Nowa nawierzchnia na Targówku

Urzędnicy informowali wcześniej również o utrudnieniach na Targówku. Od 23 do 28 listopada zamknięte miały być ulica Krośniewicka pomiędzy Żyzną i Gdyńską oraz fragment Kościeliskiej do Porannej.

"Dzielnica Targówek odwołała zapowiadana na najbliższe dni remonty nawierzchni ulic Krośniewickiej i Kościeliskiej. O nowym terminie przeprowadzenia prac poinformujemy wkrótce" - poinformował Rafał Lasota, rzecznik urzędu dzielnicy Targówek.



ml/pm