Utrudnienia na II linii metra. Przyłączą stację do nowego odcinka

Na 10 dni z ruchu zostanie wyłączona stacja II linii metra Rondo Daszyńskiego. Wszystko dlatego, że musi zostać połączona z budowanym odcinkiem podziemnej kolejki na Woli.

Stacja Rondo Daszyńskiego zostanie wyłączona z ruchu 10 sierpnia.

Jak podaje urząd miasta, w sobotę o godzinie 3, przed zamknięciem stacji Rondo Daszyńskiego, ostatni pociąg wyruszy w stronę stacji Dworca Wileńskiego. Wtedy, jak informuje ratusz, rozpocznie się integracja istniejącego już systemu centralnego i powstającego wolskiego odcinka II linii metra.

"Wykonawca, firma Gulermak, połączy w tym czasie torowisko, przeprowadzi niezbędne prace elektroenergetyczne, a także połączy instalacje światłowodowe i telefoniczne. Prace nie będą natomiast dotyczyły urządzeń bezpośrednio związanych z ruchem" - czytamy w komunikacie.

Na trasie Rondo ONZ - Dworzec Wileński pociągi będą nadal kursowały. Jak informuje ratusz, teren, gdzie będą prowadzone prace, zostanie odpowiednio odseparowany i zabezpieczony, by pociągi mogły jeździć skróconą trasą.

Prace mają być prowadzone zmianowo, 24 godziny na dobę.

W poniedziałek, 19 sierpnia, ruch na stacji Rondo Daszyńskiego, zostanie przywrócony.

Zmiany w kursowaniu pociągów

Na czas trwania utrudnień zostanie uruchomiona linia zastępcza Z-5, która pojedzie trasą: Osiedle Górczewska – Górczewska – Lazurowa – Połczyńska – Wolska – M. Kasprzaka - Prosta – Świętokrzyska – Marszałkowska – Centrum – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Prosta – Kasprzaka – Wolska – Połczyńska – Lazurowa – Górczewska – Osiedle Górczewska.

Autobusy będą przyjeżdżały na przystanki co 7,5 minuty. Natomiast w piątek, 16 sierpnia, będą jeździły co 10 minut w godzinach szczytu komunikacyjnego, w międzyszczycie co 15 minut, a w weekendy co 20 minut.

Autobusy linii 105 będą tylko kursowały na trasie podstawowej. "Funkcję kursów skróconych przejmie linia zastępcza Z-5. W czasie wyłączenia autobusy linii 155, 178 w wariantach skróconych, a także linii 255 zostaną skierowane na trasy wydłużone do ronda ONZ" - podaje ratusz.

Trzy nowe stacje

Kolejne wyłączenie stacji rondo Daszyńskiego planowane jest na jesień. Wtedy odbędą się jazdy testowe na nowym odcinku i integracja systemów odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu.

Budowa odcinka II linii metra na Woli, ma zakończyć się w listopadzie tego roku. W ramach rozbudowy powstają trzy nowe stacje w kierunku zachodnim. Księcia Janusza (pod ul. Górczewską, w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza), Płocka (w rejonie skrzyżowania Płockiej i Wolskiej) oraz Młynów (pod ul. Górczewską, po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego, w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny).

Pod koniec stycznia byliśmy z kamerą na budowie stacji Młynów:

