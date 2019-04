Informacje

ZTM ogłasza zmiany na święta fot. ZTM

czasie świąt Wielkanocnych mieszkańcy muszą przygotować się na zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Niektóre linie zostaną zawieszone.

Pierwsze zmiany weszły w życie już w czwartek, 18 kwietnia. Tego dnia zaczęła się przerwa świąteczna w szkołach, choć do większości uczniowie i tak nie chodzą z powodu trwającego od ubiegłego tygodnia strajku.

Zmiany w komunikacji potrwają do wtorku, 23 kwietnia.

Wielki Czwartek i Wielki Piątek

Jak informuje ZTM, autobusy linii: 304, 318, 320, 323, 332, 339, 379 zostaną zawieszone. Również tego dnia będą zawieszone linie: 114, 115, 120, 121, 150, 162, 211, 213, 326, 401, 411, 504, 519, 522, L20, które kursują tylko w dni nauki szkolnej, oraz kursy skrócone 517 do przystanku Centrum.

Do Fortu Radiowo, za linię 320, pojedzie linia 154. Linia 201 ma trasę, która obowiązuje w dni wolne, czyli z pominięciem przystanków: Rodła 02 i Wrocławska 01.

Zawieszenie będzie też dotyczyć podjazdów pod szkoły linii: 153, 163 i 164.

W dniu 19 kwietnia, w Wielki Piątek, uruchomiona zostanie linia C40, której pojedzie od przystanku: Metro Młociny do przystanku: Cmentarz Północny-brama Zachodnia.

Z kolei metro będzie obowiązywać rozkład dnia powszedniego w dniu 19 kwietnia wraz z kursami nocnymi.

W dniu 23 kwietnia, we wtorek, pojedzie dokładnie tak samo, jak w dniu 18 kwietnia.

Wielka Sobota

Na 20 kwietnia nie szykują się wielkie zmiany. Tramwaje i metro będą kursować bez zmian. Natomiast rozkład specjalny dotyczy autobusów linii: 180 i 193.

SKM będzie kursować według świątecznego rozkładu jazdy, jak również i w niedzielę, 21 kwietnia i poniedziałek, 22 kwietnia.

Duże zmiany w Wielkanoc

Lista zmian w ten dzień jest znacznie dłuższa i dotyczy również Poniedziałku Wielkanocnego.

Zawieszenie kursowania dotyczyć będzie linii: 118, 121, 126, 130, 182, 195, 196, 201, 205, 206, 207, 209, 212, 214, 220, 225, 228, 249, 256, 262, 501, 735.

Korekta trasy nastąpi przy liniach: 156 - zmiana trasy (przez kraniec Targówek w zastępstwie linii 256)

157 - zmiana trasy (przez ul.Hłaski w zastępstwie linii 205), 177 - wydłużenie trasy do pętli „P+R Al.Krakowska” (za linię 220).

Natomiast linie nocne, z 21 na 22 kwietnia i z 22 na 23 kwietnia, będą kursować według niedzielnych rozkładów.

Tramwaje obowiązywać będą świąteczne rozkłady jazdy. Z kolei zawieszenie dotyczyć będzie linii: 13, 14, 18, 25.

W dniu 22 kwietnia uruchomiona zostanie linia W, jednak tylko na ten dzień.

Kursowanie metra, będzie się odbywać następująco: M1 - w godzinach 6.00-23.00 co ok. 6-7 min. M1, M2 - od ok. godz. 23.00 co ok. 10 min.

em/r