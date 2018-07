Utrudnienia dla kierowców, autobusy na objazdach

Informacje

Spacerowa, Żołnierska, Strażacka, Słomińskiego, Płochocińska i Kaliska to stołeczne ulice, na których w ten weekend kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.

Z pierwszymi utrudnieniami kierowcy spotykają się już od piątku w południe. Wodociągowcy zamknęli z powodu awarii wschodnią jezdnię Spacerowej - w kierunku placu Unii Lubelskiej. Nie wiadomo do kiedy potrwają prace MPWiK. Ruch w przeciwnym kierunku odbywa się normalnie.

Autobusy linii 119, 131, 167, 168, 501, 519, 522 zostały skierowane na objazdy.

Ostatnia warstwa na Marsa

Utrudnienia na ul. Żołnierskiej i Strażackiej to kontynuacja przebudowy ul. Marsa.

W piątek od godz. 22 rozpocznie się układanie ostatniej warstwy asfaltu na ul. Strażackiej. Całkowicie zamknięty dla samochodów będzie odcinek od ul. Stężyckiej do Zesłańców Polskich wraz z łącznicą pod wiaduktami. Objazdy zostaną poprowadzone ul. Żołnierską do Marsa lub ulicami: Czwartaków - Paderewskiego - gen. Chruściela "Montera" - Marsa; Chełmżyńska - Marsa.

Zmienią trasy autobusy linii 143, 225 i nocnej N24. Prace częściowo zakończą się w niedzielę późnym wieczorem.

Utrudnienia na Żołnierskiej i Strażackiej fot. Infoulice

Utrudnienia na Strażackiej fot. Infoulice

Frezowanie na Słomińskiego

Na ul. Słomińskiego rozpocznie się frezowanie powierzchni w kierunku ronda Radosława na odcinku od mostu Gdańskiego do Dworca Gdańskiego. W tym czasie jezdnia będzie zamknięta dla ruchu już od ronda Starzyńskiego. Na most nie będzie można wjechać ani z ronda, ani estakadami z ul. Starzyńskiego, ponieważ dalej kierowcy nie mogliby zjechać z przeprawy - informuje ZDM.

Utrzymany będzie natomiast dojazd do Dworca Gdańskiego. Na wysokości ul. Dawidowskiego umożliwione zostanie skręcanie w lewo ze Słomińskiego (jadąc od ronda Radosława) na teren dworca. Objazdy zamkniętej jezdni zostaną poprowadzone Jagiellońską do mostów Grota-Roweckiego lub Śląsko-Dąbrowskiego. Inny objazd będzie możliwy mostem Świętokrzyskim.

Autobusy linii 227, 409, 500 oraz nocnych N12 i N62 pojadą Jagiellońską do al. "Solidarności" (tutaj trambuspasem) i dalej mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Utrudnienia na Słomińskiego fot. Infoulice

Nowa nawierzchnia po remontach na Płochocińskiej

Roboty remontowe w ten weekend odbędą się także na ul. Płochocińskiej, gdzie wykonawca kanalizacji odtworzy nawierzchnię jezdni po swoich pracach. W sobotę i niedzielę zamknięty dla samochodów będzie odcinek od ul. Marywilskiej do Spedycyjnej. Jadący od ul. Cieślewskich będą musieli skręcić na tzw. starą Marywilską i dojechać do ul. Kupieckiej. Nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu z ul. Spedycyjnej.

Objazdy zostaną poprowadzone ulicami: Marywilską – Trasą Toruńską – Modlińską lub Marywilską – Czołową – Klasyków – Modlińską. Autobusy linii 126pojadą objazdem ulicami: Klasyków – Bohaterów – Czołową, natomiast linie 705,734, 735i 736 będą kursowały ul. Marywilską i Trasą Toruńską.

Utrudnienia na Płochocińskiej fot. Infoulice

Utrudnienia też na Kaliskiej

Ul. Kaliska na Ochocie to również miejsce z utrudnieniami w ten weekend. Od godz. 6 w sobotę do godz. 22 w niedzielę zamknięta dla ruchu będzie droga od skrzyżowania ul. Sękocińskiej i Słupeckiej do jej końca. Utrzymana będzie przejezdność przez skrzyżowanie z ul. Barską w kierunku Grójeckiej. Na ul. Joteyki i Węgierskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Zamkniętą ulicę będzie można objechać Grójecką lub Białobrzeską.

Utrudnienia na Kaliskiej fot. Infoulice

Trwają prace na wylotówce w stronę Lublina

Urzędnicy przypominają, że wciąż trwa remont na Czecha i Trakcie Brzeskim.

Do 5 sierpnia zamknięta dla samochodów będzie jezdnia w kierunku granicy miasta od Kajki do Jana Pawła II. (w Wesołej). Ruch w obydwu kierunkach odbywa się na drugiej jezdni.

Dodatkowo, od piątku, 27 lipca, od godz. 22.00 do poniedziałku, 30 lipca, do godz. 4.00 zamknięta będzie również południowa strona skrzyżowania z Kajki. Wyjeżdżający z Kościuszkowców będą musieli skręcić w Czecha, a Kajki będzie kończyła się ślepo.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami: VIII Poprzeczną (w przeciwnym kierunku ul. IX Poprzeczną) – Wydawniczą - Kaczeńca - Skrzyneckiego.

Utrudnienia na Czecha i Trakcie Brzeskim fot. Infoulice

