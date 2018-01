Utknął między rogatkami. Nie zdążył zjechać przed pociągiem

Informacje

Samochód dostawczy wjechał na torowisko i nie zdążył z niego zjechać przed zamknięciem rogatek. Stojąc między szynami a szlabanem czekał aż pociąg przejedzie. Nagranie niebezpiecznej sytuacji otrzymaliśmy na Kontakt 24.

"Powinien wyłamać drąg"

Do zdarzenia doszło we wtorek na przejeździe w miejscowości Zalesie Górne w powiecie piaseczyńskim. "Bus po otwarciu rogatek wjechał na tory, po czym nagle rogatki znów się zamknęły i nie mógł wyjechać" - napisał Reporter 24 Maciej. Przesłał też film i zdjęcia.Nagranie zaczyna się w chwili, kiedy na torowisku są już i pociąg, i biały samochód dostawczy. Jego kierowca - po wjechaniu na tory i zamknięciu rogatek - ustawił pojazd równolegle do szyn.Pociąg przejechał. Na filmie nie widać, aby doszło do zderzenia.Rogatki otworzyły się, po czym kierowca busa wycofał lekko, ustawiając pojazd przodem do kierunku jazdy i odjechał.

Do sytuacji odniosło się biuro prasowe PKP PLK. "Kierowca który zatrzymał się pomiędzy zamkniętymi rogatkami stwarzał zagrożenie dla siebie, swoich pasażerów, innych kierowców oraz podróżnych, którzy znajdowali się w pociągu. W takiej sytuacji powinien wyłamać drąg i zjechać z przejazdu" - stwierdził Karol Jakubowski.

Podkreślił, że pojazd może wjechać na tory tylko w przypadku całkowitego otwarcia szlabanów i wyłączenia czerwonych świateł.



"Lekceważenie znaków, sygnałów, opuszczonych rogatek to najczęstsze przyczyny wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych" - dodał.

"Narażanie życia wielu ludzi"

W podobnym tonie sytuację komentuje policja. - To na kierowcy samochodu osobowego spoczywa odpowiedzialność za sprawdzenie przejazdu, szczególnie, gdy kierowca wiezie pasażerów. Na przejeździe w Zalesiu Górnym mamy sygnalizację świetlną, jednak i tak należy się upewnić, czy przejazd jest bezpieczny. To narażanie życia wielu ludzi - powiedział Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Pozostaje jeszcze pytanie, czy rogatki mogły się tak szybko otworzyć i znów zamknąć? Mogły. Jak tłumaczy Jakubowski, na szlakach dwutorowych (z jakim mamy do czynienia w Zalesiu) pociągi się mijają, zatem kiedy jeden skład przejechał przez czujniki uruchamiające urządzenia na przejeździe i minął skrzyżowanie, drugi mógł się znaleźć w polu czujników jadąc z przeciwległej strony - a to ponownie uruchamia opuszczanie rogatek.

Na koniec Jakubowski poinformował, że do zarządcy infrastruktury nie wpłynęło żadne zgłoszenie w sprawie sytuacji w Zalesiu.

Nie zdążył uciec, zderzył się z pendolino

Sytuacja z Zalesia przypomina niebezpieczne zdarzenie, do którego doszło pod koniec września w Nowym Dworze Mazowieckim, a przejeździe kolejowym przy ulicy Mieszka I.

Kierowca prowadzący autobus zignorował migające czerwone światło przed torami. W chwili, gdy był na torach, zaczęły opadać szlabany. Autobus nie zdążył opuścić przejazdu. Kilka minut później w tył pojazdu uderzył rozpędzony pociąg pendolino. Nikomu nic się nie stało. Niebezpieczne zdarzenie opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl.

Kierowca usłyszał zarzut, a w grudniu prokuratura skierowała wobec niego akt oskarżenia.

