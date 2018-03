Informacje

Mokotowska 63 - kamienicą pod tym adresem zajmuje się we wtorek komisja weryfikacyjna. Na świadków wezwano urzędników ratusza, w tym byłego szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajkę. Posiedzenie relacjonujemy na naszym portalu.

10.18 Przewodniczący Patryk Jaki otworzył posiedzenie.

Rozpoczął tradycyjnie od sprawdzenia listy obecności. W charakterze stron zjawili się przedstawiciele miasta: mecenas Bartosz Przeciechowski i Zofia Gajewska oraz Piotr Rodkiewicz - dyrektor miejskiego Biura Spraw Dekretowych.

Są także Maria Krasuska (na którą wydano decyzję reprywatyzacyjną w 2011 roku), Henryk Orfinger (właściciel roszczeń) i przedstawiciele spółek: za Mokotowską 63 - Tomasz Winciorek i za Santa Catalina – pełnomocnik mecenas Grzegorz Czarnul.

Członek komisji z ramienia Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki zgłosił wniosek o przesłuchanie dwóch dodatkowych osób. Po pierwsze Jakuba R., byłego wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami.

- To on wydawał tę decyzję [reprywatyzacyjną ws. Mokotowskiej - red.] . Powinien mieć możliwość zabrania głosu. Powiedzieć, co nim kierowało, jaką miał motywację - argumentował. I dodał, że Jakub R. powinien też ustosunkować się do doniesień medialnych i jego rzekomych powiązań z ministrem Maciejem Wąsikiem, o czym informowała ostatnio "Gazeta Wyborcza".

Po drugie, Kropiwnicki zawnioskował o przesłuchanie samego Wąsika. - W czasach, kiedy wydano tę decyzję był radnym Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości - powiedział.

Przewodniczący Patryk Jaki szybko zaoponował. - To, co pan w tej chwili robi, czyli próba zrzucenia odpowiedzialności z pana partii na kogoś innego, jest skandaliczne. Dobrze pan wie, że Jakub R. jest w areszcie i nie może jawnie zeznawać - powiedział do Kropiwnickiego.

I zarzucił "bezpodstawne opluwanie innych". Bardzo krótko Jaki odniósł się do doniesień w sprawie Jakuba R., jego brata Marcina i ministra Wąsika. - Nawet jeśli była jakaś przyjaźń między tymi panami, to wyjątkowo słaba - powiedział.

Pozostali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się do wniosku posła PO równie krytycznie. - Państwo się zachowujecie w sposób dziwny, niegodziwy - skomentował Łukasz Kondratko. - Atakujecie osoby, które starają się walczyć z przestępstwami i wszystkimi patologiami, które narosły przez ostatnie lata (…) Pan chce wzywać Jakuba R., a moim zdaniem w całej sprawie powinna wypowiedzieć się pana koleżanka partyjna, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz - dodał.

Kropiwnicki odpowiedział spokojnie. - Nie spodziewałem się niczego innego, jak tego, że będziecie wylewać kubły pomyj na moją głowę, ale ja to zniosę - stwierdził. - Chciałbym po postu wiedzieć, czy Jakub R. został polecony panu Bajce przez Wąsika, czy załatwiali sprawę Srebrnej. Miejmy możliwość zadania mu pytań - apelował.

Wniosek Kropiwnickiego poparł jedynie przedstawiciel Nowoczesnej Paweł Rabiej. - Od komisji obywatele oczekują, byśmy wszystkie sprawy wyjaśniali bardzo dokładnie. A przesłuchanie Jakuba R. jest w tej chwili możliwe - powiedział.

Mimo tego głosu, wniosek spełzł na niczym. - Będę wnioskował o szkolenie dla członków komisji z tego, kto wydaje decyzje reprywatyzacyjne: czy szef klubu radnych, czy prezydent Warszawy - skomentował Jaki. Zaś do członków komisji zaapelował o - tu cytat - nieuprawianie polityki na posiedzeniu.

Komisja w sprawie Mokotowskiej fot. Paweł Supernak / PAP

10.45. Rozpoczęło się przesłuchanie Agaty Szpakowskiej-Ignaczak, byłej urzędniczki miasta stołecznego Warszawy, referentki sprawy Mokotowskiej 63.

Świadek już na początku zaznaczyła, że z aktami sprawy nie miała styczności od lat i może nie pamiętać szczegółów. Dopytywana przez ministra Jakiego przyznała jednak, że "miała pewne wątpliwości czy wszystko zostało w tej sprawie sprawdzone". - Uważałam, że na tym etapie nie powinno być decyzji pozytywnej - powiedziała.

Wątpliwości miał budzić między innymi złożony po terminie, przez właściciela roszczeń, wniosek dekretowy. Jaki dopytywał, skąd w takim razie decyzja pozytywna w 2011 roku w sprawie wydania kamienicy? Urzędniczka powiedziała, że przygotowanie takiej decyzji zleciło jej kierownictwo BGN.

- Zostałam wezwana do dyrektora. Przy tej rozmowie był mój kierownik i naczelnik. Miałam przedstawić swoje wątpliwości, zrobiłam to dosyć niejasno, bo byłam zdenerwowana. Więc przedstawiłam te wątpliwości na piśmie - wspominała. Pismo to, jak dodała, skopiowała i wzięła ze sobą zwalniając się z ratusza (czyli w czerwcu 2011 roku).

- Cały czas czułam, że coś jest nie tak w tej sprawie. Ale nie miałam stuprocentowego przekonania, czy mam rację. Moi przełożeni mieli przecież większą wiedzę - stwierdziła.

Komisja w sprawie Mokotowskiej 63 fot. Paweł Supernak / PAP

11.05 Zadający pytania jako kolejny - Łukasz Kondratko - próbował dociekać, dlaczego urzędniczka przygotowała projekt decyzji pozytywnej. Skoro wiele lat wcześniej (w 2004 roku) była decyzja odmowna prezydenta Warszawy w sprawie Mokotowskiej 63 (nie zgadzał się na zwrot), którą potem potwierdził dodatkowo wojewoda mazowiecki. Szpakowska-Ignaczak nie potrafiła precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Mówiła jedynie o tym, że "zmieniło się orzecznictwo", ale nie podawała konkretów.

- A czy znała pani Roberta N.? - pytał dalej Kropiwnicki. - Nie, może ze dwa razy widziałam go w urzędzie na korytarzu - odpowiedziała była urzędniczka.

Na szereg kolejnych pytań (między innymi o badanie przesłanki posiadania nieruchomości - koniecznej do zwrotu), była urzędniczka odpowiadała, że nie pamięta. Tu wciął się na krótko minister Jaki, który powiedział, że "odpowiedź na to pytanie nasuwa się sama". - Skoro właściciele zginęli w getcie, to o posiadaniu nie mogło być mowy - powiedział.

Kolejne kilka minut posiedzenia dotyczyło wspomnianej wcześniej notatki, którą była urzędniczka miała przygotować i zanieść do kierownictwa BGN, zawierającą wątpliwości co do zwrotu kamienicy. Szpakowska-Ignaczak przekazała skan pisma komisji. Przewodniczący Jaki - po zapoznaniu się z nim -stwierdził, że z dokumentu jednoznacznie wynika, że świadek nie chciała początkowo parafować decyzji reprywatyzacyjnej. Zwracała uwagę dyrekcji BGN, że nie wszystko zostało tutaj sprawdzone.

Niedługo po całej sprawie zwolniła się z ratusza. Jaki chciał wiedzieć, czy jej odejście miało związek z różnicą zdań w sprawie Mokotowskiej. - Już wcześniej chciałam zmienić pracę. Przez tą sprawę skonfliktowałam się z kierownikiem, więc przy nadarzającej się okazji zwolniłam się - powiedziała krótko świadek.

Komisja w sprawie Mokotowskiej 63 fot. Paweł Supernak / PAP

11.30 Sebastian Kaleta, członek komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości zadając pytania wrócił do sprawy mecenasa Roberta N. Chciał wiedzieć, czy adwokat przychodził do urzędniczki w swoich sprawach związanych z nieruchomościami. - Przychodził raczej jego współpracownik Janusz P. Donosił dokumenty, pytał się, co w sprawie - odpowiedziała była urzędniczka.

- W urzędzie pojawiało się coraz więcej roszczeń Roberta N., nie podobało mi się to – dodała.

Poseł Jan Mosiński (Prawo i Sprawiedliwość) pytał z kolei - bardziej ogólnie - o klimat pracy w urzędzie miasta stołecznego Warszawy. - Było bardzo dużo spraw, pracowaliśmy pod presją czasu. Była to trudna praca - mówiła Szczepańska-Ignaczak.

Po pytaniach członków komisji głos zabrali przedstawiciele stron. Pełnomocniczka prezydenta miasta mecenas Zofia Gajewska wróciła do notatki Szczepańskiej-Ignaczak. Chciała wiedzieć dokładnie komu pismo to zostało przekazane. - Nie pamiętam dokładnie: albo kierownikowi albo w sekretariacie dyrektora - odpowiedziała była urzędniczka.

Po drugie, mecenas Gajewska pytała, dlaczego świadek o swoich wątpliwościach w sprawie Mokotowskiej 63 nie poinformowała prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz czy też organów ścigania. Świadek nie potrafiła precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie.

12.25 Zakończyło się przesłuchanie Agaty Szczepańskiej-Ignaczak i rozpoczęło przesłuchanie kolejnego świadka - Marcina Bajki, byłego szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami.

Jako pierwszy pytania zaczął zadawać Sebastian Kaleta. Chciał wiedzieć, od kiedy Bajko zna sprawę Mokotowskiej 63. - Myślę, że od 2010 roku. Media twierdzą, że byłem wtedy na zespole koordynującym i przedstawiałem sprawę Mokotowskiej - odpowiedział świadek.

- To media, a pan jak myśli? - dopytywał Kaleta. - To było osiem lat temu, nie pamiętam dokładnie - stwierdził krótko Bajko.

Członek komisji pytał czy ktoś naciskał na Bajkę w sprawie zwrotu Mokotowskiej 63 albo czy ktoś prosił go o zaangażowanie w tej kwestii. Były szef BGN na wszystkie pytania odpowiadał przecząco.

Kolejna tura pytań ministra dotyczyła wniosku dekretowego właściciela roszczeń do kamienicy -złożonego w latach 40. Jak pisaliśmy we wcześniejszej części relacji, miał być złożony po terminie, a mimo to nieruchomość w 2011 roku zwrócono.

Marcin Bajko powiedział, że "nie zajmował się rozpatrywaniem konkretnych spraw". - To , że prezentowałem sprawę [Mokotowskiej 63 - red.] na zespole miało pokazać pewne zjawisko. Było dużo nieruchomości w Warszawie, co do których pojawiały się wątpliwości w sprawie terminu [złożenia wniosku dekretowego - red.] - podkreślił.

1/4 Kamienica przy Mokotowskiej 63 fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 2/4 Kamienica przy Mokotowskiej 63 fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 3/4 Kamienica przy Mokotowskiej 63 fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl 4/4 Kamienica przy Mokotowskiej 63 fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl







Skomplikowana sprawa Mokotowskiej

Nieruchomość została przekazana w 2011 roku. Decyzję podpisał były wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R. (dziś przebywa w areszcie), a jedną z jej beneficjentek była Marzena K., dawna urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, a prywatnie siostra mecenasa Roberta N.

W maju 2017 roku prokuratura wniosła o unieważnienie decyzji reprywatyzacyjnej dotyczącej Mokotowskiej 63. Według śledczych, reprywatyzacja nie powinna mieć miejsca, gdyż już kilka lat wcześniej (w 2004 roku) postępowanie w tej sprawie umorzono jako bezprzedmiotowe.

>> CZYTAJ WIĘCEJ O HISTORII MOKOTOWSKIEJ 63 <<

kw/r