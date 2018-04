Informacje

Białołęka wydłuża godziny pracy urzędu dzielnicy. - To odpowiedź na prośby mieszkańców - przekonują urzędnicy.

- 7 maja ruszamy z pilotażowym projektem nowych godzin otwarcia urzędu: poniedziałki i czwartki do 19 - ogłosiła rzeczniczka urzędu Marzena Gawkowska.

Jak dodała, Białołęka to jedyna dzielnica, która dla mieszkańców wydłuża godziny pracy urzędników.

Sygnały od mieszkańców

I tak od 7 maja do 30 czerwca w każdy poniedziałek i czwartek (z wyjątkiem 31 maja - Boże Ciało) mieszkańcy załatwią sprawę w urzędzie w godzinach od 8 do 19. Praca w pozostałe dni pozostaje bez zmian, czyli 8 – 16.

- W poniedziałki i czwartki do godziny 19.00 będzie można załatwić wszystkie sprawy, które standardowo obsługuje Wydział Obsługi Mieszkańców. Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich będzie przyjmowała wnioski w zakresie:rejestracji pojazdów, praw jazdy oraz meldunków i dowodów osobistych - informuje Gawkowska.

Wyjątkiem będą sprawy z zakresu działalności gospodarczej - te bez zmian będą przyjmowane w urzędzie przy Marywilskiej 44, w poniedziałki do godziny 18, od wtorku do piątku do godziny 16.

- Pilotaż rusza na Białołęce, bo otrzymywaliśmy sygnały, że potrzebny jest dodatkowy - oprócz poniedziałku - dzień z popołudniowymi godzinami pracy urzędu. Ponadto w poniedziałki dokładamy jeszcze jedną godzinę (dotychczas pracowaliśmy do 18), by wszyscy zdążyli dojechać do nas po pracy - tłumaczy rzeczniczka.

Jeśli pilotażowy projekt się sprawdzi, możliwe że nowe godziny zostaną wprowadzone we wszystkich warszawskich dzielnicach.

