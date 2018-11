Informacje

Przebudowa skrzyżowania w Ursusie, wodociągowcy na Marymonckiej i dźwig na Wroniej. Te weekendowe prace spowodują utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

Jak podaje urząd miasta, na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich rozpoczęła się budowa ronda, a wraz z z nią utrudnienia.

Ruch na Warszawskiej odbywa się wahadłowo, a jezdnia została zwężona.

"Dodatkowo Orląt Lwowskich jest zamknięta dla ruchu od stacji paliw do Warszawskiej. Objazd prowadzi Zagłoby do M. Keniga. Niemożliwy jest również wyjazd z Henryka Brodatego na Warszawską. Objazd dla tej relacji prowadzi Królowej Bony do Orląt Piastowskich" - podaje ratusz.

Zmieniły się też trasy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 187 kończą przejazd na Orląt Lwowskich. Linia 194 i N35 zawracają na Keniga na wysokości Orląt Lwowskich. Trasa linii nocnej N85 prowadzi prosto Warszawską.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca roku.

Wodociągowcy na Marymonckiej

Na Bielanach Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji remontuje kolektor kanalizacyjnego pod Marymoncką. "Dwa lata temu spółka wybudowała tam równoległy, nowy kolektor, ale stara instalacja wciąż będzie wykorzystywana, dlatego wymaga remontu" – wyjaśnia urząd miasta.

Z tego powodu na wysokości skrzyżowań z ulicami Przy Agorze, Lindego i Podczaszyńskiego miejscowo, na krótkich odcinkach, zwężona o jeden pas ruchu będzie jezdnia Marymonckiej prowadząca w kierunku centrum.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do początku stycznia.

Dźwig na Woli

Rajd w Śródmieściu

Od 30 listopada od godziny 22 do poniedziałku 3 grudnia do godziny 6 zamknięta dla ruchu będzie Wronia pomiędzy Pańską i Prostą.Objazd zostanie poprowadzony do Żelaznej. Utrudnienia związane są z ustawieniem dźwigu na potrzeby pobliskiej budowy.

Z kolei w sobotę na Karowej odbędzie się rajd Barbórka. Do poniedziałku do godz. 12 wyłączona z ruchu będzie Furmańska od Karowej do wjazdu na parking.

W czasie imprezy swoją trasę zmienią autobusy linii 105. A od 30 listopada, od godz. 20 do soboty, 1 grudnia, do 24 zamknięte dla ruchu będą również ulice:



Karowa od Krakowskiego Przedmieścia do Dobrej, Furmańska od Bednarskiej do wjazdu na parking, Browarna od Karowej do Leszczyńskiej, Gęsta od Dobrej w kierunku Browarnej, Wiślana od Dobrej w kierunku Browarnej i Lipowa od Dobrej w kierunku Browarnej.

