Uroczysta sesja rady miasta. Prezydent zabrała głos, radni PiS wyszli

Na sesję do sali im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Kultury i Nauki przybyła m.in. prezydent stolicy, jej zastępcy, przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, powstańcy warszawscy, radni, parlamentarzyści.

Gdy prezydent stolicy zaczęła przemawiać, salę opuścili radni PiS.

- Sto lat niepodległości to rocznica, którą można świętować tylko raz na sto lat. Jesteśmy bardzo uprzywilejowani, ponieważ to właśnie my w tym momencie obchodzimy tę rocznicę (…). Mamy szczęście, że to właśnie w naszych czasach przypadł ten okrągły jubileusz – podkreśliła Gronkiewicz-Waltz. Dodała, że polska historia pełna jest smutnych rocznic, ale ważne jest jednak, by przypominać radosne rocznice i pozytywne fakty.

Gronkiewicz-Waltz stwierdziła, że "niestety od kilku lat 11-tego listopada ulice opanowały płonące race, rasistowskie hasła, uczestnicy w kominiarkach, akty wandalizmu i niszczenia mienia miejskiego". - Za kilka dni będziemy świętować 11 listopada, mam nadzieję, że godnie, że świat nie zobaczy rac i napisów urągających ogólnoludzkim, uniwersalnym wartościom. Że setna rocznica odzyskania niepodległości da dobre świadectwo naszej polskiej wspólnocie – powiedziała Gronkiewicz-Waltz.

"To była decyzja szybka, ale właściwa"

Dziennikarze pytali Gronkiewicz-Waltz, jak ocenia zorganizowanie przez rząd i prezydenta Andrzeja Dudę marszu 11 listopada. - Myślę, że to była słuszna decyzja, dlatego, że będzie marsz państwowy (…). Myślę, że to była decyzja szybka, ale właściwa - odpowiedziała.

Powiedziała, że nie zamierza wziąć udziału w tym marszu, ponieważ jak co roku, będzie w tym czasie w stołecznym Biurze Bezpieczeństwa.

Wyraziła również przekonanie, że na marszu państwowym będzie bardzo dobra ochrona. - Przecież rząd dysponuje nie tylko policjantami, ale też różnymi innymi formacjami, które mogą zapewnić bezpieczeństwo warszawiakom – powiedziała prezydent stolicy.

Więcej uroczystości z okazji odzyskania niepodległości

Prezydent stolicy mówiła też o miejskich wydarzeniach z okazji odzyskania niepodległości, m.in. o ponad 200 wydarzeniach kulturalnych i ponad 30 sportowych, takich jak Bieg 11 listopada.

Z kolei Ewa Malinowska-Grupińska podkreśliła, że rada miasta nie kończy uroczystości związanych z upamiętnieniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. - W lutym 2019 roku będziemy obchodzić setną rocznicę pierwszych wyborów do rady miejskiej kobiet. Już teraz zapowiadam, że z tej okazji postaramy się przybliżyć sylwetki tych bardzo odważnych pań – zapowiedziała Malinowska-Grupińska.

"Intencją każdej mojej decyzji było dobro mieszkańców"

Przewodnicząca Rady Warszawy podziękowała Hannie Gronkiewicz-Waltz za 12 lat pracy dla Warszawy. Ustępująca prezydent została przez część sali nagrodzona brawami na stojąco. Radni PiS, którzy powrócili na salę siedzieli i nie klaskali.

Gronkiewicz-Waltz stwierdziła, że rządzenie Warszawą to było wielkie wyzwanie. - Kiedy zdecydowałam się 12 lat temu, żeby pełnić tę służbę, to nawet nie miałam świadomości, że to będzie taka trudna służba – powiedziała. - Wiele wyzwań było trudnych, nie do przewidzenia, kiedy trzeba było podejmować decyzje również kontrowersyjne. Chcę zapewnić, że moją intencją każdej decyzji, każdego działania była służba i dobro mieszkańców – dodała.

Syreny warszawskie

Podczas sesji wręczono statuetki Syreny Warszawskiej Laureatom Nagrody m.st. Warszawy. Trafiły one do aktorów Janusza Gajosa (laureata nagrody w 2016 r.), Jana Kobuszewskiego (nagrodzony w 2017 r.) oraz dyplomaty Adama Rotfelda (nagrodzony w 2018 r.).

Wyróżnieni w 2018 r. Odznaką Honorową Zasłużonego dla Warszawy zostali ksiądz prałat Henryk Bartuszek i prof. Stefan Kwiatkowski.

Ostatnio relacjonowaliśmy przemówienie Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie zakazu marszu narodowców.

