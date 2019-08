Upał groźny dla życia i zdrowia

Informacje

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

W województwie mazowieckim w powiatach sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim, płońskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, Warszawa, grodziskim, żyrardowskim, pruszkowskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, garwolińskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, zwoleńskim i lipskim IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem.W tych regionach temperatura osiągnie w dzień od 29 st. do 31 st. C. Nocą temperatura wyniesie od 16 do 18 st. C.Alerty zaczną obowiązywać w poniedziałek o godzinie 13 i wygasną w czwartek o godzinie 18.

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

