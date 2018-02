Informacje

Głosowali wspólnie - studenci i pracownicy. Wybrali 11 projektów. Uniwersytet Warszawski ogłosił właśnie wyniki pierwszej edycji własnego budżetu partycypacyjnego.

To, co od razu zwraca uwagę, to ostra selekcja. Z 86 projektów zgłoszonych przez uniwersytecką społeczność do głosowania dopuszczono jedynie 14. Reszta okazała się niezgodna z prawem, misją, statutem albo planami i możliwościami technicznymi uczelni.

Na 14 projektów oddano łącznie 14 tysięcy głosów (można było wskazywać po kilka). Najwięcej - 1500 - na "Defibrylatory ratujące życie". - Będziemy mogli kupić 15 defibrylatorów i tym samym wyposażyć budynki uniwersyteckie w sprzęt służący do ratowania życia. To dobra wiadomość dla nas wszystkich -studentów i pracowników UW oraz każdego, kto znajdzie się w nagłej potrzebie. To, że projekt zyskał największą liczbę głosów, pokazuje, że urządzenia są potrzebne w przestrzeni akademickiej - stwierdziła Katarzyna Bieńko - pracownica biura prasowego uczelni i zarazem... autorka projektu.

Leżaki, rośliny i zwierzęta

Na co jeszcze głosował Uniwersytet? Instytutu Socjologii będzie miał ogród - powstanie na niezagospodarowanym dotąd tarasie. Studenci będą mogli się integrować w czasie przerw między zajęciami. Podobny cel ma "Strefa Leżak UW" - projekt, który zakłada stworzenie strefy relaksu "pod chmurką".

Projekt "UWild - Uniwersytet bioróżnorodny" zakłada budowę domków dla jeży i wiewiórek, hoteli dla owadów, karmników dla ptaków oraz wymianę starych skrzynek lęgowych i zasadzenie roślin, których owocami żywią się ptaki.

Tolerancja i wsparcie

Prawie 40 procent głosujących poparło pomysł budowy stacji serwisowych dla rowerów obok BUW-u oraz przy kampusach na Ochocie i Służewcu. Pieniądze zostaną też przeznaczone na doposażenie siłowni plenerowej i zajęcia ruchowe z instruktorem.

"Pomóż nam pomagać: pomoc psychologiczna online dla studentów i pracowników UW" to z kolei projekt polegający na zapewnieniu wsparcia dla osób na wymianie zagranicznej, przeżywających silny stres lub chorych. "Rodzic na uniwersytecie" ma z kolei pomóc w powrocie młodych rodziców do przerwanej nauki i pracy naukowej, a "Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich" mają poszerzać wiedzę dotyczącą antydyskryminacji i postępowania w razie nierównego traktowania. "Biblioteka Queer w BUW" to z kolei projekt zakładający uzupełnienie zasobu książek o osobach LGBTQ+.

Wszystkie projekty mają być zrealizowane do końca 2018 roku.

