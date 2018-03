Unia sypnęła "groszem" na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy

Informacje

Budują obwodnicę na Ursynowie fot. pulawska-lubelska.pl

Komisja Europejska zatwierdziła 1,7 mld zł z funduszy unijnych na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy - poinformował w piątek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Cała inwestycja ma kosztować 4,6 mld zł.

Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju już budowany warszawski odcinek drogi S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska (bez samego węzła) powstanie do 2020 roku. Unijny wkład w jego sfinansowanie wyniesie 1,7 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu powstaje między innymi kolejna przeprawa przez Wisłę, na południe od Mostu Siekierkowskiego.

- Budowa tego fragmentu S2 to największa inwestycja drogowa w stolicy realizowana z rządowym wsparciem. Pozwoli dokończyć południową część obwodnicy Warszawy. To wielkie usprawnienie przede wszystkim dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, ale także dla ruchu tranzytowego, który zostanie wyprowadzony poza arterie przebiegające przez centrum - powiedział Kwieciński.

"To bardzo ważne trasy"

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa, przebiegająca między innymi przez stołeczne dzielnice Ursynów, Wilanów i Wawer. Na jednym z odcinków, przechodzącym przez Ursynów, poprowadzona zostanie w tunelu.

POW umożliwi wyprowadzenie ruchu w kierunku Terespola - od węzła Lubelska autostradą A2, w kierunku Białegostoku drogą ekspresową S8, Lublina - drogą ekspresową S17. Istniejący fragment POW łączy się z węzłem Konotopa na autostradzie A2 na zachód od Warszawy.

Drugi odcinek z dofinansowaniem to fragment połączenia Warszawa-Lublin (S17), pomiędzy Garwolinem a Kurowem. Kwota przeznaczona na tę budowę opiewa na 2,28 mld zł, w tym dotacja z UE wyniesie 1,2 mld zł.

- To bardzo ważne trasy, które docelowo nie tylko połączą silne ośrodki gospodarcze w regionach, ale staną się osią rozwoju także dla obszarów, przez które przebiegają. Dostępność transportowa i komunikacyjna to jeden z kluczowych warunków dla przedsiębiorców szukających dogodnych lokalizacji do uruchamiania inwestycji i prowadzenia biznesu – podkreślił minister Kwieciński. Dodał, że do końca obecnej perspektywy finansowej droga nr 17 uzyska parametry drogi ekspresowej na całym odcinku pomiędzy Warszawą a Lublinem.

Dotychczas Komisja Europejska wydała już 61 decyzji zatwierdzających unijne współfinansowanie dużych projektów realizowanych w krajowym programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Tak wygląda budowa POW:

PAP/kz/pm