Umowa podpisana, metro na Bródno za trzy lata

Oficjalne podpisanie umowy odbyło się nieopodal zbiegu ulic Kondratowicza, Rembielińskiej i Bazyliańskiej, w miejscu, gdzie ma powstać jeden z przystanków w ramach podpisanej umowy.

Jak powiedziała na piątkowej konferencji prasowej Hanna Gronkiewicz-Waltz, prace będą wykonane za 36 miesięcy. – Tutaj wszędzie w otoczeniu jest wielu mieszkańców, są budynki z lat 60., z lat 70. i późniejszych, także bardzo duży będzie potok pasażerów i będą mogli swobodnie przemieszczać się do Śródmieścia - stwierdziła.

Z kolei wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska zaznaczyła, że miasto stara się budować kolejne odnogi centralnego odcinka II linii metra szybko. – Udaje nam się harmonogramy wyprzedzać. Liczymy, że tak będzie dalej. Liczymy, że będziemy przeszkadzać jak najmniej i bardzo prosimy o życzliwość, pomoc i wsparcie mieszkańców – powiedziała Kaznowska.

Zapewniła, że teraz rozpocznie się ciężka praca. – Przygotowanie placu budowy, dokumentacji, projektów organizacji ruchu, wdrażanie i przekładanie infrastruktury podziemnej – wyliczała.

Umowa na 1,4 miliarda złotych

Prace wykona konsorcjum Gülermak – Astaldi, które odpowiadało za budowę centralnego odcinka II linii metra. Do tego oddzielnie firmy budują stacje na Woli, Pradze Północ i Targówku. Koszt inwestycji to 1 397 895 000 zł

W ramach kontraktu powstaną tunele i trzy stacje:

Zacisze (C19) pod ul. Figara w pobliżu skrzyżowania z ul. Codzienną,

Kondratowicza (C20) przy skrzyżowaniu ulicy Malborskiej i L. Kondratowicza oraz

Bródno (C21) przy skrzyżowaniu ulicy L. Kondratowicza, Bazyliańskiej i Rembielińskiej.

Za ostatnim przystankiem powstanie również duża hala – z 11 torami – która będzie służyła do zawracania i postoju pociągów. Wybudowane zostaną także trzy wentylatornie.

Spółka Metro Warszawskie będzie nadzorować prace. – To ogromne wyzwanie, jeszcze niedawno główny problem jaki był do pokonania, to zorganizowanie przetargu i skuteczny wybór generalnego wykonawcy. Od kilku lat obserwowane jest nowe zjawisko. Nie sztuką jest przeprowadzić przetarg i doprowadzić do wyboru. Ale sztuką jest doprowadzić do podpisania umowy, ponieważ kilka dni przed tym generalny wykonawca jest zobowiązany do złożenia ogromnych wartościowo gwarancji bankowych dobrego wykonania – przekonywał Jerzy Lejk, prezes Metra Warszawskiego.

Jak przypomina ratusz, autorem projektów dla budowanego metra na Bródnie jest pracownia ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., która wygrała konkurs na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej. Twórcy zaprojektowali m.in. rastrowe ściany zatorowe i wykonane z betonu, częściowo przeszklone wejścia na stacje.

"Cała druga linia metra będzie gotowa przed 2023 rokiem. Wszystkie odcinki rozbudowywanej linii M2 są w budowie lub prowadzone jest postępowanie poprzedzające podpisanie umów z wykonawcami" - poinformował urząd miasta.

1/8 Wizualizacja wejścia na stację C19 "Zacisze" fot. Urząd Miasta 2/8 Projekt zagospodarowania terenu wokół stacji C19 "Zacisze" fot. Urząd Miasta 3/8 Wizualizacja wejścia na stację C20 "Kondratowicza" fot. Urząd Miasta 4/8 Wizualizacja peronu stacji C20 "Kondratowicza" fot. Urząd Miasta 5/8 Plan zagospodarowania terenu wokół stacji C20 "Kondratowicza" fot. Urząd Miasta 6/8 Wizualizacja wejścia na stację C21 "Bródno" fot. Urząd Miasta 7/8 Wizualizacja peronu stacji C21 "Bródno" fot. Urząd Miasta 8/8 Plan zagospodarowania terenu wokół stacji C21 "Bródno" fot. Urząd Miasta















Metro w budowie i planach fot. Metro Warszawskie

