Umowa na przebudowę Wału Miedzeszyńskiego podpisana

Informacje

Planowany remont Wału Miedzeszyńskiego



Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę na przebudowę Wału Miedzeszyńskiego. Poszerzona ulica ma być gotowa za półtora roku. Koszt inwestycji: 79 milionów złotych.

Chodzi o kilometrowy odcinek między rondem z Traktem Lubelskim a węzłem przyszłej Południowej Obwodnicy Warszawy (rejon ulicy Ogórkowej). Według planów ulica będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dodatkowo powstaną jezdnie lokalne, chodniki i ścieżki rowerowe. Ponieważ na przeważającym odcinku planowanej przebudowy nie ma odwodnienia, powstanie również magistrala wodociągowa i kanalizacja sanitarna.

Budowa będzie się wiązała z koniecznością rozbiórki czterech budynków.

Obecnie Wał Miedzeszyński od mostu Poniatowskiego do ronda, na którym krzyżuje się z Traktem Lubelskim w Wawrze, jest drogą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Zdecydowanie gorzej droga wygląda za rondem, w stronę Otwocka. Zwęża się tam do jednojezdniowej drogi. To tutaj kierowcy dojeżdżający do stolicy z Józefowa czy Otwocka często stoją w korkach.

Połączy się południową obwodnicą

Inwestycje zrealizuje firma Skanska, która ma 18 miesięcy na zakończenie prac. Koszt budowy wyniesie 79 milionów złotych, w tym prace Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pochłoną 19,5 miliona złotych. Prawie 40 milionów złotych dołoży Unia Europejska. Projektantem ulicy jest firma Mosty Katowice Sp. z o.o.

Prace mają być skoordynowane z robotami przy POW, bo obie trasy zostaną ze sobą połączone.

Budowę trasy S2 realizują na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad firma Gulemark i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. Zakończenie inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2020 roku.

O pierwszych planach poszerzenia ulicy informowaliśmy już na początku 2016 roku. Pisaliśmy wtedy też, że miasto nie planuje rozbudowy Wału Miedzeszyńskiego od granic miasta do węzła Południowej Obwodnicy Warszawy, ponieważ nie ma na niego pieniędzy.

Wał Miedzeszyński w Wawrze zostanie poszerzony, ale nie w całości Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

ml/b