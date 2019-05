Umorzą nawet 60 procent długu mieszkańcom lokali komunalnych

Informacje

Miejski program pomocy dla dłużników (zdjęcie ilustracyjne) fot. TVN24



Stołeczni radni przyjęli miejski program pomocy dla dłużników z lokali socjalnych i komunalnych. Takich osób jest ponad 25 tysięcy, teraz będą się mogli ubiegać o umorzenie od 40 do 60 procent zadłużenia i spłacać je nawet do 10 lat.





Informacje W Warszawie jest ponad dwa tysiące miejskich pustostanów Ponad dwa tysiące mieszkań komunalnych w stolicy stoi pustych. Ogromna część wymaga remontu, choć półtora roku temu ratusz deklarował, że do końca... WIĘCEJ »

Można umorzyć do 60 procent długu

Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Warszawy Magdalena Młochowska wyjaśniała, że "jest to program, który umożliwia częściowe umorzenie zadłużenia przy spłacie pozostałej jego części i przy bieżących opłatach za lokale komunalne".

Program zakłada, że przy jednorazowej spłacie 40 procent zadłużenia miasto umorzy pozostałe 60 procent po czterech latach wnoszenia terminowych opłat za czynsz. Natomiast przy spłacie zadłużenia w 60 procentach w ratach do pięciu lat (przy kwocie do 10 tysięcy złotych) i do 10 lat (przy kwocie ponad 10 tysięcy złotych) ratusz umorzy pozostałe 40 procent długu.



Ponadto program przewiduje wariant dla mieszkańców, którzy mają ogrzewanie elektryczne. Mogą mieć anulowane 60 procent długu przy spłacie 40 procent w ratach do pięciu lat (przy kwocie do 10 tysięcy złotych) i do 10 lat (przy kwocie ponad 10 tysięcy złotych).

Nie będą dziedziczyli długu

Wprowadzone rozwiązanie dotyczy także podziału długu na osoby zajmujące jeden lokal, czyli tak zwanej solidarnej odpowiedzialności. Zakłada ono, że osoby w trudnej sytuacji życiowej nie będą dziedziczyły długów po partnerach lub rodzicach. Lokator ma spłacać tylko swoją część zadłużenia w 60 procentach, a z pozostałej części spłaty będzie zwolniony.



Młochowska poinformowała, że w mieście jest 25,5 tysięcy dłużników, którzy mają dług powyżej równowartości trzech miesięcznych czynszów.



Za przyjęciem programu głosowało: 50 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o projekcie uchwały w sprawie mieszkań komunalnych:

PAP/mp/b