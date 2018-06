Ulice Warszawy pod tęczowymi flagami

Informacje

W sobotnie popołudnie rozpoczęła się 18. Parada Równości. Pochód z tęczowymi flagami przejdzie między innymi aleją Jana Pawła II, Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską i aleją "Solidarności".

Uczestnicy niosą flagi w barwach unijnych, tęczowe i KOD-u, także z logotypami partii politycznych i inicjatyw obywatelskich. Trzymają też transparenty np. "Małżenstwo dla wszystkich", "Smile if your gay", "Miłość zwycięża", "Pride for everyone", "Ten pedał kocha Polskę".

Obecni są politycy z partii Zieloni, SLD, Nowoczesnej, Razem, Platformy Obywatelskiej.

Od godziny 12 pod Pałacem Kultury i Nauki od strony ul. Marszałkowskiej działało tak zwane Miasteczko Równości.

- Organizatorzy oceniają, że frekwencja jest większa niż się spodziewali. Komentują też, że otrzymali większe niż zwykle wsparcie od przedstawicieli innych państw, w tym roku ambasadorów było 52 - relacjonuje Radomir Wit, reporter TVN24, który jest na miejscu.

Coroczne święto

Parada to coroczne święto społeczności LGBT. Jej organizatorzy upominają się również o prawa mniejszości wyznaniowych, etnicznych, osób z niepełnosprawnościami i wszystkich dyskryminowanych grup.Wśród postulatów parady są między innymi ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści, małżeństwa i związki partnerskie dla wszystkich obywateli, miasta bez barier, otwarte przyjazne dla lokalnej społeczności, otwartość wobec uchodźców i obcokrajowców, edukacja antydyskryminacyjna, rzetelna edukacja seksualna i etyka w szkole, zaostrzenie kar za przemoc na zwierzętach.

Po zakończeniu marszu przy ul. Jasnej 1 ma się odbyć koncert pt. "Oficjalne afterparty", na którym wystąpią m.in. Kisu Min, Sexy Suicide, Alex Palmieri, Lilly Hates Roses i DJ Heights Beats.

Trasa

Uczestnicy zebrali się rondzie ONZ, a następnie przejdą ulicami: Świętokrzyska – Marszałkowska – Aleje Jerozolimskie – aleja Jana Pawła II – aleja "Solidarności" – plac Bankowy – Marszałkowska do wysokości ulicy Widok.



Swoje trasy zmienią autobusy linii: 102, 105, 107, 109, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 160, 171, 174, 175, 178, 180, 190, 222, 227, 501, 503, 504, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525, 527 i 700.



Kiedy na czas przemarszu z ruchu tramwajowego zostaną wyłączone odcinki: Marszałkowskiej, Alej Jerozolimskich, alei Jana Pawła II i w alei "Solidarności" na zmienione trasy zostaną skierowane tramwaje linii: 4, 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 35, 70 i linii T.

Trasa tegorocznej Parady Równości fot. materiały organizatorów

