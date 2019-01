Ukradł skarbonkę WOŚP dziewięcioletniej wolontariuszce

Informacje

Dziewięciolatka kwestowała na ulicy Dworcowej w Piastowie. Nieznany mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi dziewczynki i ukradł jej skarbonkę z datkami dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kwestujące dziecko sięgało do arkusza z serduszkami, by wręczyć naklejkę darczyńcom. Młody mężczyzna wykorzystał moment jej nieuwagi, by ukraść skarbonkę.

- Do tego przykrego zdarzenia doszło w Piastowie. Informację dostaliśmy około godziny 15. Policjanci szukają mężczyzny w wieku około 20 lat - relacjonuje Karolina Kańka z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Dodaje, że dziecku, które trzymało puszkę, nic się nie stało. Nie wiadomo, jak duża suma była w skarbonce oraz jaka będzie kwalifikacja prawna czynu, kiedy mężczyzna zostanie odnaleziony.

mś