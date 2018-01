Ukradł markowe swetry w galerii. "Tłumaczył, że musiał to zrobić"

Informacje

1/2 Mężczyzna w sklepie (zdjęcia z monitoringu) fot. ksp 2/2 Mężczyzna w sklepie (zdjęcia z monitoringu) fot. ksp



Ponowna wizyta

W grudniu policja opublikowała wizerunek poszukiwanego 52-latka. Wtedy zarejestrowała go kamera jednej z sieciówek w Złotych Tarasach. Mężczyzna był podejrzewany o kradzież markowych swetrów. Miał wynieść ze sklepu rzeczy warte blisko 800 złotych.

Jak poinformowała w piątek śródmiejska policja, Grzegorz B. nie zdawał sobie sprawy z tego, że pierwsze zdarzenie zarejestrował sklepowy monitoring, który wraz ze zgłoszeniem kradzieży trafił w ręce policjantów.

Funkcjonariusze relacjonują, że mężczyzna wrócił do tego samego sklepu, a tam rozpoznał go jeden z pracowników. "Wezwani na miejsce wywiadowcy wylegitymowali go i porównali z wizerunkiem osoby poszukiwanej przez kryminalnych. Rysopis się zgadzał, a on sam przyznał się, że 15 grudnia ubiegłego roku dokonał kradzieży" - czytamy w komunikacie policji.

52-latek trafił do policyjnego aresztu. Podczas przesłuchania tłumaczył się, że "ukradł swetry, ponieważ musiał to zrobić, ale nie wie dlaczego".

Usłyszał zarzuty kradzieży, grozi mu do 5 lat więzienia.

Zobacz też nagrania z nietypowych kradzieży, o których informowaliśmy na tvnwarszawa.pl:

kk/ran