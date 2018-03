Napadł na przechodnia. Zdobył kalesony, skarpety i roboczą koszulę. Przy okazji zgubił jednak portfel, dzięki czemu policja namierzyła go bez najmniejszych problemów.

32-letni mieszkaniec Mokotowa kwadrans przed północą szedł ulicą Blacharską w stronę swojego domu. Bez powodu został zaatakowany przez Dominika K. Najpierw doszło między nimi do utarczki słownej. Po chwili 19-latek - chcąc obezwładnić mężczyznę - uderzył go twardym narzędziem w głowę.

Zaczęła się szarpanina, w wyniku której Dominik K. ukradł 32-latkowi plecak. Wewnątrz były wełniane skarpety, kalesony, koszula robocza i używane słuchawki do telefonu.

Kiedy poszkodowany stanął na nogi, zauważył że koło niego leży portfel z kartami bankowymi na nazwisko K. oraz telefon komórkowy. Wziął rzeczy ze sobą, jako dowód w sprawie. Policję i ratowników medycznych wezwała żona pokrzywdzonego, gdy pobity z trudem wrócił do domu. Wywiadowcy zabezpieczyli znalezione rzeczy.

Następnego dnia kryminalni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu ustalili miejsce zamieszkania K. i zatrzymali go. 19-latek zaprzeczał, jakoby miał dokonać rozboju. Jednak funkcjonariusze znaleźli w jego mieszkaniu słuchawki do telefonu w charakterystycznymi uszkodzeniami, które w protokole zawiadomienia o przestępstwie opisywał napadnięty mężczyzna.

Mimo dowodów, K. nie przyznawał się do przestępstwa.

Na wniosek policji oraz prokuratora sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.

mś/r