Ukradł drapieżnego myszołowca. Ptak odfrunął

Informacje

1/4 Policjanci poszukują mężczyzny ze zdjęcia fot. ksp 2/4 Policjanci poszukują mężczyzny ze zdjęcia fot. ksp 3/4 Policjanci poszukują mężczyzny ze zdjęcia fot. ksp 4/4 Policjanci poszukują mężczyzny ze zdjęcia fot. ksp









Policjanci poszukują mężczyzny, który włamał się do jednego z biur przy Świętego Wincentego na Bródnie i wyniósł myszołowca towarzyskiego. Ptak odfrunął na ulicy.

Do zdarzenia doszło w styczniu. Mężczyzna włamał się do jednego z biur na Bródnie i ukradł drapieżnika, później, jak przekazała Paulina Onyszko z północnopraskiej policji, złodziej wraz z myszołowcem na ramieniu poszedł do sklepu zoologicznego w Śródmieściu. Tam chciał się dowiedzieć, czym zwierzę się żywi. - Świadczy to o jego niewiedzy temat hodowli tych ptaków - dodaje Onyszko.

Gdy mężczyzna wyszedł ze sklepu, ptak odfrunął. - Są dwie opcje, albo mu uciekł, albo go wypuścił – powiedziała Onyszko.

Na szczęście ptaka odłowił ekopatrol. Przewieziono go do ptasiego azylu przy warszawskim zoo. Ptak był zaobrączkowany, więc pracownicy zoo szybko dotarli do właścicielki i zwrócili skradzionego drapieżnika.

Szuka go policja

Moment kradzieży nagrała kamera monitoringu, ale funkcjonariusze nie namierzyli jeszcze sprawcy. Policja apeluje o pomoc w tej sprawie.

Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z dyżurnym komisariatu policji Warszawa Targówek w siedzibie jednostki przy Chodeckiej 3/5 bądź pod całodobowym numerem telefonu (22) 603 81 71 lub z policjantem prowadzącym sprawę tel. (22) 603 81 52 powołując się na numer sprawy KPD-II-114/19 (SWD-5641/19).

Informacje można przekazać także mailowo.

Funkcjonariusze gwarantują anonimowość.

Ptak drapieżny

Myszołowiec towarzyski to drapieżny ptak z rodziny jastrzębiowatych. W naturalnych warunkach żyje w Ameryce Południowej i Północnej.

Czytaj więcej o pomocy zwierzętom w stolicy:



PAP/kz/b