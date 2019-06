Informacje

Zatrzymania w sprawie oszustw fot. CBŚP

Funkcjonariusze komendy stołecznej zatrzymali kolejnych podejrzanych o oszustwa na rynku forex, czyli związanym z obrotem obcymi walutami. Śledztwo w tej sprawie od wielu miesięcy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Jak podają śledczy, zatrzymano kolejne siedem osób, które działały w ramach cypryjskiej firmy z oddziałem w Warszawie oraz innych spółek i namawiały inwestorów na rzekomo zyskowne inwestycje, na których ponosili straty.

- Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, a także popełnienia szeregu oszustw na łączną kwotę prawie 1,9 mln zł na szkodę 45 inwestorów – poinformowała Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Na czym polegało przestępstwo?

Śledczy podają, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji. Następnie członkowie grupy proponowali klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze.Kwoty, jakie przekazywali poszczególni inwestorzy ,wynosiły od kilku do kilkuset tysięcy złotych.

- Pośród zatrzymanych znajduje się osoba, która faktycznie kierowała polską spółką zaangażowaną w przestępczy proceder. Osobie tej podlegał zespół łącznie kilkudziesięciu sprzedawców, którzy kontaktowali się telefonicznie z potencjalnymi klientami i nakłaniali ich do uiszczenia wpłat na rzekomo bezpieczne i zyskowne inwestycje. Sprzedawcy byli podzieleni na zespoły zarządzane przez menadżerów, którzy udzielali im instruktażu, o czym i w jaki sposób mają rozmawiać z klientami – mówi Mirosława Chyr.

Areszt

Wobec jednego z podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie z możliwością zmiany go na poręczenie majątkowego w kwocie 150 000 złotych, w stosunku do sześciu podejrzanych zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w kwotach od 10 do 50 tysięcy złotych.

Wszystkim grozi do 10 lat więzienia.

Zobacz materiały wideo o sprawie rynku forex:





