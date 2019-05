Informacje

Pada deszcz i konsekwencje widać już na stołecznych drogach. Samochód dostawczy uderzył w bariery na Prymasa Tysiąclecia. Urwało mu się koło, więc nie może zjechać. Stoi na prawym pasie i blokuje trasę w stronę dworca Zachodniego.

Policja otrzymała zgłoszenie około godziny 5.30 na łuku za Cmentarzem Powązkowskim, w kierunku Ochoty.

- Samochód dostawczy uderzył w barierki, nikomu nic się nie stało. Kierowca był trzeźwy - przekazuje Ewa Szymańska z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji

Na miejscu jest reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. - Prawdopodobnie kierowca nie dostosował prędkości do warunków pogodowych. Urwało mu się koło, a że jest to duży pojazd, to nie może zjechać z trasy i blokuje prawy pas. Coś większego musi przyjechać i mu pomóc - informuje.

Jak dodaje, kierowca jest przy aucie. - Na miejscu nie ma pogotowia. Jest za to policja - relacjonuje.

Reporter ostrzega też przed utrudnieniami na trasie: - Korek rośnie bardzo szybko. Zaczyna się godzina szczytu, więc lepiej omijać tę trasę.

