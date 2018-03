Uderzenie w nielegalny hazard. Zatrzymali 22 osoby

Informacje



22 osoby zatrzymane, zlikwidowane cztery lokale i zabezpieczonych 31 nielegalnych automatów do gry - to efekt akcji funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji, stołecznej policji i Nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej.





W Prokuraturze Okręgowej w Siedlcach, która nadzoruje tą sprawę, zatrzymani usłyszeli zarzuty uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego organizowania i prowadzenia gier na automatach oraz prania pieniędzy. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane przez Sąd Rejonowy w Siedlcach, a pozostali objęci są m.in. dozorami policyjnymi, zakazami kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazami opuszczania kraju.

- Za nielegalne urządzenie gier hazardowych grozi odpowiedzialność karno-skarbowa: kara grzywny, kara pozbawienia wolności do trzech lat albo obie kary łącznie - powiedziała rzeczniczka prasowa CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że członkowie grupy organizowali i prowadzili gry na automatach na terenie kraju, bez stosownych zezwoleń, w lokalach niebędących kasynami.

Zatrzymano 22 osoby

Do zatrzymań doszło w między 20 a 22 marca na terenie województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Ponad 150 funkcjonariuszy służb zatrzymało i doprowadziło do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach 22 osoby. Jak się okazało, jednym z zatrzymanych był 32-latek poszukiwany listem gończym, który miał do odbycia karę więzienia.

W Warszawie i w Siedlcach zlikwidowano cztery lokale z nielegalnymi maszynami do gier o niskich wygranych. W mieszkaniach zajmowanych przez podejrzanych oraz lokalach zabezpieczono dowody, a także 31 maszyn do gier. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono luksusowe samochody, zegarki oraz pieniądze.



- Za urządzenie gier na automatach bez wymaganej koncesji kara wynosi 100 tysięcy złotych od każdego automatu - poinformowała rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Anna Szczepańska.

Wspólna akcja

W akcji zatrzymania brali udział funkcjonariusze z warszawskiego Centralnego Biura Śledczego Policji, Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Hrebennem.



Było to kolejne uderzenie warszawskiego CBŚP i KAS w nielegalną działalność hazardową. Do tej pory w śledztwie zarzutami objęto 45 osób i zabezpieczono ponad 350 automatów do gier. Śledczy zapowiadają, że to nie koniec sprawy

PAP/md/b