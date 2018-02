Informacje

Policja zatrzymała 32 osoby podejrzane o udział w narkotykowej grupie przestępczej. W szeroko zakrojonej akcji brało udział blisko 400 funkcjonariuszy z województwa mazowieckiego.



Śledczy ustalili, że grupa uczestniczyła w obrocie heroiną, kokainą, marihuaną, amfetaminą i mefedronem.

"Dodatkowo z posiadanych informacji wynikało, że osoby zamieszane w ten proceder mogły brać również udział w dokonywaniu innych przestępstw - między innymi w rozbojach i wymuszeniach rozbójniczych" - czytamy w komunikacie stołecznej policji.

Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, przynajmniej część osób trafiła w ręce policji po tym, jak Adrian M. oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Bródnie, postanowił współpracować z prokuraturą. Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, 26-latek stanął przed sądem.

32 zatrzymanych

Do zatrzymań doszło w środę rano na wniosek Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, która od grudnia 2016 roku prowadzi śledztwo w tej sprawie.

W sumie, jak podają policja i prokuratura, zatrzymano 32 osoby, w tym trzy kobiety. To osoby w wieku od 20 do 65 lat. Większość była w przeszłości karana za handel narkotykami, ale też za rozboje, kradzieże z włamaniem czy oszustwa.

W czasie środowej akcji zabezpieczono trzy atrapy broni krótkiej, ponad 67 tysięcy złotych oraz wartościowe zegarki i telefony komórkowe. Na terenie jednej z posesji funkcjonariusze trafili też na narkotyki - heroinę, kokainę, marihuanę i amfetaminę.

Zarzuty i aresztowania

Jak informuje prokurator Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, w ciągu dwóch dni zatrzymanym przedstawiono kilkadziesiąt zarzutów popełnienia przestępstw. Dotyczą między innymi "wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych i czerpania korzyści majątkowych z udzielania tych substancji". Część osób usłyszała też zarzuty czerpania stałego dochodu z popełnianych przestępstw i działania w warunkach recydywy.

"Z poczynionych w toku śledztwa ustaleń wynika, iż w głównie okresie od 2010 r. do 2016 r. poszczególni podejrzani wprowadzali do obrotu od 2 do 7,5 kilograma heroiny, zaś dwóch z nich łącznie 46,5 kilograma tego środka. Cześć podejrzanych w trakcie czynności procesowych potwierdziła swój udział obrocie narkotykami" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Wobec 25 osób prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do każdego z nich.

W akcji brali udział policjanci z Wołomina, a także funkcjonariusze i antyterroryści z Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji. Wspierali ich funkcjonariusze Straży Granicznej i Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Jak informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, zakres czynności procesowych po policyjnych zatrzymaniach wymagał zaangażowania wszystkich prokuratorów Wydziału Śledczego.

Ponad 400 kilogramów narkotyków

Jak informuje policja, środowe zatrzymania są częścią śledztwa w sprawie grupy przestępczej, która "w okresie co najmniej od 2011 roku wprowadziła do obrotu na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego nie mniej niż 400 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci heroiny, kokainy, marihuany, amfetaminy i mefedronu". Z ustaleń w toku śledztwa wynika, że członkowie grupy zajmowali się też produkcją amfetaminy i marihuany.

W ubiegłym roku policja zatrzymała łącznie 51 osób, pośród nich 44 zostało tymczasowo aresztowanych, wobec kolejnych siedmiu sąd zastosował dozór policyjny i poręczenie majątkowe.

Prokuratura informuje, że obecnie status osób podejrzanych posiada 37 osób. Oprócz zarzutów związanych z obrotem narkotykami, niektórzy z nich są też oskarżeni o nielegalne posiadanie broni i amunicji. Wobec kolejnych 37 skierowano już do sądu akty oskarżenia. Śledczy zapewniają, że nie było to ich ostatnie słowo w tej sprawie.

1/4 W sumie policja zatrzymała 32 osoby fot. ksp 2/4 Na terenie jednej z posesji zabezpieczono narkotyki fot. ksp 3/4 Na terenie jednej z posesji zabezpieczono narkotyki fot. ksp 4/4 Funkcjonariusze zabezpieczyli też pieniądze i telefony fot. ksp







Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o zatrzymaniu sześciu osób podejrzanych o udział w narkotykowej grupie przestępczej:

