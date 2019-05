Informacje

Sobotni marsz "Polska w Europie" TVN24

Dziś w Warszawie odbywa się marsz "Polska w Europie". Jego uczestnicy po godzinie 11 zgromadzili się pod sceną na placu Bankowym. Ulica Marszałkowska została wyłączona z ruchu.

Marsz organizowany jest przez Koalicję Europejską. W wydarzeniu wezmą udział liderzy Koalicji, Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, byli prezydenci RP, prezydenci miast, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji społecznych.

Trasa marszu

Marsz rozpocznie się na placu Bankowym o godzinie 12.00. Tam zaplanowano przemówienia polityków. Potem uczestnicy przejdą na plac Konstytucji. Od 11.30 została zamknięta jezdnia ulicy Marszałkowskiej od alei "Solidarności". Zamknięta również będzie Waryńskiego od ulicy Nowowiejskiej.

Wyłączony zostanie również wjazd z placu Zbawiciela w Marszałkowską. Na czas marszu wstrzymany zostanie przejazd w ciągu ulic poprzecznych.

Objazdy dla tramwajów i autobusó Przemarsz "Polska w Europie" fot. Google

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą li

czyć się z tym, że zarówno tramwaje jak i autobusy mogą zostać skierowane na objazdy. Jak podaje ZTM, w godzinach około 11:00 do 18:00, tramwaje linii:będą kursowały ulicami: Nowowiejska - Chałubińskiego - aleja Jana Pawła II.

Utrudnień w ruchu tramwajów można też spodziewać się w ciągu Alei Jerozolimskich. Linie 7 i 25 pojadą ulicą Towarową i aleją "Solidarności", a dalej mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej, dojadą do placu Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej pojadą ulicami: aleja Zieleniecką - Targowa - Ratuszowa do pętli Ratuszowa-ZOO. Linia 22 na lewym brzegu, będzie dojeżdżać na plac Narutowicza, a po stronie prawej do pętli Gocławek.

Na trasy objazdowe kierowane będą również autobusy linii: 102, 105, 107, 111, , 117, 118, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 171, 175, 178, 222, 227, 501, 502, 504, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 525.

Autobusy tych linii pojadą najbliższymi przejezdnymi ulicami.

Także w sobotę, 18 maja, w godz. 12.00-15.00, odbędzie się zgromadzenie publiczne na pl. Trzech Krzyży, a następnie przemarsz Al. Ujazdowskimi przed Belweder. W tym czasie zmienią się trasy autobusów linii: 108, 116, 166, 180, 195, 400, 503 i 518.

Wyłączone parkowanie

W związku z marszem część miejsc parkingowych będzie niedostępna. Zakazy parkowania obowiązują już od środy, 15 maja, od godziny 22:00 do niedzieli, 19 maja, do godzony 22:00 na placu Konstytucji.

W czwartek, 16 maja od godziny 22:00 wyłączony z możliwości parkowania będzie plac Bankowy.

Od piątku, 17 maja, od godziny 6:00 do soboty, 18 maja do godziny 24:00, będą wyznaczone miejsca po zachodniej stronie Marszałkowskiej za placem Bankowym, i dalej za Królewską, również od Żurawiej do ulicy Wspólnej i przed Wilczą.

em/pm