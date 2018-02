Informacje

Nie zwrócił lexusa do wypożyczalni, więc jej pracownicy go znaleźli i ruszyli w pościg. Ten skończył się na torowisku. Policjanci ustalili, że mężczyzna kierował pod wpływem środka odurzającego, a w bagażniku przewoził tytoń bez akcyzy.

Usłyszał zarzuty

- Mężczyzna miał przy sobie marihuanę, dodatkowo z badań wynikało, że prowadził samochód pod wpływem środka odurzającego - informuje Robert Koniuszy, rzecznik śródmiejskiej policji.



Ale to nie wszystko. W bagażniku wypożyczonego auta mężczyzna przewoził 50 kilogramów tytoniu do fajki wodnej o wartości 40 tysięcy złotych. - Tytoń był bez akcyzy - precyzuje Koniuszy.



Zatrzymany usłyszał już zarzuty: prowadzenia samochodu po użyciu środka odurzającego, za co grożą dwa lata więzienia, posiadania narkotyków, za co grożą trzy lata więzienia, oraz zarzut dotyczący braku opłaty podatku akcyzowego.



Po przedstawieniu zarzutów mężczyzna został zwolniony z aresztu. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

- W sprawie wypożyczonego auta dogadał się z właścicielami - dodaje rzecznik.

